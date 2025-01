Il mondo del calcio dice addio ad Aldo Agroppi, ex centrocampista e allenatore, morto a 80 anni. Era malato da tempo e da alcuni giorni era ricoverato in ospedale a Piombino a causa di una polmonite bilaterale.

Agroppi ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili di Piombino, Torino e Genoa, per poi giocare con Ternana e Potenza in Serie C. Tornato al Torino, è diventato una bandiera del club, disputando otto stagioni con 212 presenze e 15 gol. Con i granata ha vinto due Coppe Italia, nel 1967-68 e nel 1970-71. Ha chiuso la carriera al Perugia, dove ha giocato due stagioni in Serie A come capitano, collezionando anche cinque presenze in Nazionale.

Dopo il ritiro, Agroppi ha intrapreso la carriera da allenatore. Nel 1980-81 ha iniziato col Pescara in Serie B e l'anno successivo ha portato il Pisa in Serie A. Una parentesi al Padova lo ha visto dimettersi per depressione, mentre nel 1984-85 ha sfiorato la promozione in Serie A con il Perugia, perdendo un solo match, un record per la Serie B.

Alla Fiorentina, Agroppi ha vissuto momenti difficili a causa dei contrasti con gli ultrà per la gestione della bandiera Antognoni. Il primo marzo 1986, fuori dal Franchi, fu soccorso da Daniel Passarella dopo una rissa sfiorata. La carriera da allenatore si è conclusa con esperienze meno fortunate a Como, Ascoli e ancora Fiorentina.

Dopo il calcio, Agroppi è diventato un opinionista televisivo, noto per il suo approccio critico e anticonformista, lasciando un’impronta indelebile anche fuori dal campo.