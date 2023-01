Sono già diverse centinaia i fedeli in coda per entrare nella basilica di San Pietro per rendere omaggio a Joseph Ratzinger, il Papa Emerito Benedetto XVI. La basilica ha aperto alle ore 9 di questa mattina. La salma di Ratzinger sarà esposta per tre giorni, fino ai funerali che si celebreranno giovedì 5 gennaio.

Premier Meloni rende omaggio al Papa Emerito

La premier Giorgia Meloni ha reso omaggio questa mattina alla salma di Benedetto XVI, nella Basilica di San Pietro. Con il presidente del Consiglio, erano presenti il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.