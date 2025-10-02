Un grave attacco è avvenuto a Manchester, nella zona di Crumpsall, a ridosso della festività ebraica dello Yom Kippur. Quattro persone sono rimaste ferite in quello che è stato un duplice assalto, condotto prima con un veicolo e poi con arma da taglio, avvenuto in prossimità della sinagoga della Congregazione Ebraica di Heaton Park, in Middleton Road.

L'allarme è scattato alle 9:31 del mattino, ora locale, quando la polizia di Greater Manchester è stata chiamata da un cittadino che aveva «dichiarato di aver visto un'auto investire alcune persone e un uomo essere accoltellato». La polizia ha dichiarato immediatamente l'incidente come «grave alle 9:37 del mattino».

La risposta delle forze dell'ordine è stata immediata e armata: «Alle 9:38 gli agenti della Greater Manchester Police hanno aperto il fuoco. Un uomo è stato colpito, presumibilmente l'assalitore», ha riferito la polizia. I paramedici sono giunti sul posto poco dopo per prestare soccorso ai cittadini feriti, attualmente quattro, colpiti sia dal veicolo che dalle coltellate.

Le condizioni dell'assalitore colpito dal fuoco della polizia non sono state immediatamente confermate. Tuttavia, Andy Burnham, sindaco dell’area metropolitana di Manchester, ha dichiarato alla Bbc Radio Manchester che «si ritiene» che l'uomo armato sia morto, anche se la notizia non è stata ancora ufficializzata. Il sindaco ha comunque rassicurato la cittadinanza affermando che «il pericolo immediato sembra essere passato».

Le autorità hanno chiesto ai cittadini di evitare la zona mentre la polizia continua a occuparsi dell'incidente e a raccogliere elementi sull'attacco. La dinamica dell'attacco, avvenuto nel giorno sacro per la comunità ebraica, è ora al vaglio degli inquirenti.