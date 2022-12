PHOTO



Sono 9134 i morti in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 969 decessi. Sono i dati resi noti dal commissario straordinario Domenico Arcuri. guariti in totale sono 10950 (+589). I casi attualmente positivi sono 66414: in isolamento domiciliare 36653 persone, 26029 sono ricoverate con sintomi e 3732 in terapia intensiva. "I dati dal nostro paese e da altri paesi del mondo evidenziano che questa è una pandemia senza precedenti. In una crisi mondiale c'è bisogno di collaborazione senza particolarismi. Noi, come Italia, stiamo facendo la nostra parte. Stiamo cercando ovunque i dispositivi e le apparecchiature che servono a combattere questa guerra, stiamo cercando di farli arrivare dove servono prima possibile -dice Arcui-. E stiamo lavorando senza sosta chiamando tutte le componenti produttive e sociali allo sforzo per rafforzare la filiera industriale per arrivare ad una produzione interna e a dipendere sempre meno dalle importazioni. Dobbiamo puntare all'autosufficienza".