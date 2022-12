E' allarme in Val d’Aosta per il potenziale crollo di una parte del Ghiacciaio Planpincieux, nella Val Ferret. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto la chiusura della strada comunale per la Val Ferret e della strada interpoderale per Rochefort, e l’evacuazione di alcuni immobili. «A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Strutture regionali e dalla Fondazione Montagna Sicura - evidenzia il sindaco - si è rilevato un significativo incremento della velocità di scivolamento del ghiacciaio nell’ultimo periodo. In base agli scenari presentati per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, abbiamo dovuto adottare tali misure».