Sono stati individuati altri otto casi positivi al nuovo coronavirus, di cui cinque operatori sanitari e tre pazienti. E' quanto ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia in conferenza stampa. "La cabina di regia ha deciso con gli amministratori un'ordinanza con misure precise per l'area in cui si muovono le persone individuate oggi come positive e relativa a 10 comuni: Codogno, Castiglione, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini e San Fiorano"."Siamo in attesa dei risultati definitivi dei test" sui due casi sospetti di Covid-19 in Veneto. Lo afferma all'Adnkronos Salute il governatore veneto Luca Zaia. E' stato confermato dall'Istituto superiore di sanità il primo caso risultato positivo al nuovo coronavirus all'ospedale di Codogno in provincia di Lodi. Si tratta del paziente di 38 anni ricoverato in Terapia intensiva, il caso che ha fatto emergere il focolaio. Lo precisa l'Iss. A quanto apprende l'Adnkronos Salute i campioni erano stati inviati a Roma dall'ospedale Sacco di Milano. L'uomo è in gravi condizioni. La prognosi è riservata e al momento non può essere trasferito al Sacco di Milano, dove si trova attualmente ricoverata sua moglie, anche lei positiva al test."Stanotte è venuto il personale del Sacco, anestesisti e infettivologi - ha riferito all'Adnkronos il direttore sanitario dell'ospedale di Codogno, Andrea Filippin - e hanno deciso, d'accordo con i medici della rianimazione di Codogno, di tenerlo qui per le sue condizioni ancora instabili. Siamo in stretto contatto e c’è accordo sulla gestione del paziente tra noi e il Sacco".L'epidemiologo: "Tutti gli ospedali d'Italia si preparino I CONTAGIATI Oltre al 38enne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno, alla moglie e a un contatto stretto, che "condivideva l'attività sportiva con il primo paziente", ci sono altri tre casi che portano "il totale a sei pazienti positivi" in Lombardia, ha riferito Gallera in conferenza stampa. "Nella notte infatti", ha comunicato l'assessore, sono entrati "al pronto soccorso di Codogno altre tre persone, uno è venuto da solo, gli altri due in ambulanza. Ad oggi l'unico elemento che conosciamo è che vivono tutti nella stessa area. Dobbiamo parlare con loro e con i loro familiari per capire se c'è una connessione". Tutti con "quadri di polmonite importanti". "I pazienti positivi sono uomini e donne, tutti intorno ai 40 anni d'età", ha aggiunto Gallera.Sono quattro al momento, a quanto risulta, i pazienti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Oltre alla moglie del 38enne in Terapia intensiva per coronavirus e alla persona rientrata dalla Cina con cui ha avuto ripetuti contatti, al momento negativa, ci sono il podista a contatto stretto del 38enne (positivo) e il medico della coppia, per il quale non si conosce la positività o meno al patogeno. Altri tre pazienti positivi sono in arrivo da Codogno. Rimarrà al momento nella struttura di Codogno nel lodigiano solo il 38enne. Per le sue condizioni, piuttosto serie, viene definito "non facile da spostare".Sono quattro gli abitanti di Castiglione d'Adda, in provincia di Lodi, fra i sei contagiati da coronavirus. Di questi "tre sono pensionati, mentre uno no". Lo ha detto il sindaco di Castiglione d'Adda, Costantino Pesatori, in Regione Lombardia.