BATTUTI A LECCE I COLLEGHI CATANESI

Per gli avvocati “calciatori” messinesi è stato un trionfo quello registrato al centro sportivo Kick off dove si sono conclusi i campionati nazionali forensi di calcio a 11: la Polisportiva forense Zancle si è aggiudicata la Coppa Italia, torneo mai vinto in precedenza dalle toghe peloritane, che nel 2016 si laurearono campioni d’Italia.