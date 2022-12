Per i giudici "il fatto non sussiste". Il pm di Cremona aveva chiesto sei mesi di reclusione

Il ct della nazionale Antonio Conte, imputato nel processo sul calcio scommesse per frode sportiva, è stato assolto dal giudice Pierpaolo Beluzzi. Il più eccellente tra gli imputati dell'inchiesta doveva rispondere il merito alla presunta combine di Albinoleffe-Siena del 29 maggio del 2011. L'allenatore, prossimo tecnico del Chelsea, è stato processato con il rito abbreviato. Per lui, il procuratore Roberto di Martino aveva chiesto la condanna a 6 mesi e a 8.000 euro di multa. L'ex allenatore della Juventus era già stato squalificato dalla giustizia sportiva per omessa denuncia.