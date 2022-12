PHOTO



Dopo lo stop del mese scorso, il Consiglio di Stato dà il via libera al canone in bolletta. La Rai, infatti, ha accolto tutte le proposte di modifica richieste ed ora ha ricevuto il parere favorevole. "L'Amministrazione - ha spiegato il consigliere Rai Franco Frattini - ha accolto nella sostanza tutte le proposte del Consiglio di Stato e oggi c'è chiarezza in un atto già reso pubblico dall'Amministrazione sul proprio sito istituzionale". E' stato dunque chiarito cosa si intenda per apparecchio tv e che tablet o smartphone non sono soggetti a canone. "C'è la certezza - ha spiegato Frattini - che se ci sono più apparecchi tv, il canone è uno solo". Il nuovo fronte caldo per viale Mazzini ora è, però, la sospensione di due funzionari accusati di tangenti. Il gip di Roma, infatti, ha emanato il provvedimento di sospensione, con l'ipotesi di reato di aver percepito tangenti per gli appalti sulla fornitura delle luci per alcune trasmissioni, tra le quali anche Sanremo 2013.