Dopo la mattanza di Hamas contro Israele, e nonostante i resoconti cominciassero a rivelare la portata spaventosa di quel massacro, abbiamo assistito a una larga parte della sinistra che osava parlare di “atto di resistenza”.

Numerosi studiosi e scrittori hanno citato pensatori postcoloniali come Franz Fanon e CLR James per giustificare la violenza come un atto di “decolonizzazione”. Altri hanno messo tra virgolette ironiche il termine "immotivato" riferendosi al massacro di giovani durante un festival musicale e all'assassinio di intere famiglie nelle loro case. Alcuni leader della sinistra progressista europea, come Yannis Varoufakis, ex ministro greco, hanno affermato: “I criminali qui non sono Hamas… i criminali sono europei”.

Oltre alle voci individuali, si sono espressi anche i gruppi di studenti. Una dichiarazione congiunta di 35 gruppi di studenti di Harvard ha attribuito la colpa dell’evento di sabato interamente a Israele, affermando che era “l’unico da incolpare”. Gli studenti della Columbia University hanno rilasciato una dichiarazione in cui non riconoscono nemmeno i crimini di Hamas contro l'umanità. E il capo della Law Student Bar Association della New York University ha inviato una nota agli studenti dicendo che “non condannerà la resistenza palestinese”.

E mentre i bambini israeliani si nascondevano tra i cespugli mentre i terroristi di Hamas inseguivano i loro villaggi e le loro città con le armi e gli anziani, donne, bambini e persino neonati venivano prelevati dalle loro case e rapiti a Gaza, DSA-NY, sezione di New York City dei Democratic Socialists of America, e JVP hanno sponsorizzato una manifestazione “a tutto campo” per Gaza a Times Square.

Il totale fallimento nel riconoscere il massacro in stile Isis che Hamas ha condotto nel corso delle ore dimostra quanto siano di mentalità astratta e svela la loro riluttanza a riconoscere ciò che è proprio davanti agli occhi di tutti. Tra gli assassinati e i rapiti figurano attivisti anti-occupazione. Vivian Silver, un'importante attivista pacifista di 74 anni, è una di quelle tenute prigioniere a Gaza, e un testimone racconta che una donna con l'hijab è stata uccisa a colpi di arma da fuoco mentre cercava di fuggire nella sua macchina.

Vorrei dire loro che massacrare una famiglia israeliana di sei persone nella loro casa, aprire il fuoco su giovani che ballavano nel deserto e “donne violentate e fatte sfilare come trofei”, come ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, non è “coraggio”, né - aggiungiamo noi - è un atto di resistenza.

Coloro che respingono, scusano o condonano apertamente gli atti più violenti, usano lo stesso linguaggio della destra genocida – la stessa che sostiene che Israele dovrebbe “spazzare via Gaza” – non importa se citino Marx o Fanon. Parte di questa patologia deriva dall'incapacità di alcune persone di distinguere tra il governo israeliano con le sue politiche e il popolo israeliano.

La disumanizzazione dei civili e la loro classificazione come “sionisti”, “coloni coloniali” o il riferimento a chiunque come potenziale “soldato” – compresi i bambini – a causa della leva obbligatoria non è diverso dai reazionari che applaudono alla chiusura dell’acqua e dell’elettricità perché credono che gli abitanti di Gaza siano responsabili dell’ideologia jihadista di Hamas.

Molti a sinistra, in un cocktail velenoso di politiche identitarie, pseudo-radicalismo e atteggiamenti da “sinistra sporca”, hanno abbandonato il loro credo nei confronti del diritto internazionale che si impegna a garantire accordi sui confini, diritti umani e autodeterminazione: il “sionismo” di per sé non è né omicida né né illegale. Ciò che il governo israeliano sta facendo nei confronti dei territori occupati lo è. Questa pericolosa fusione porta a un sanguinoso vicolo cieco.

Non si possono avere entrambe le cose: se è moralmente indifendibile uccidere civili palestinesi, anche se inquadrato come lotta al terrorismo, togliere la vita ai civili israeliani è altrettanto ingiustificabile, anche se presentato come una battaglia contro l’occupazione. Altrimenti, come si può pretendere che il mondo condanni i bombardamenti sulle torri e le punizioni collettive con il taglio dell'acqua e dell'elettricità quando non si può condannare inequivocabilmente l'assassinio di civili?

Questo tipo di pensiero non è convincente per coloro che affermano di sostenere la soluzione di uno Stato unico: porta semplicemente le persone a presumere che l’unica costellazione in cui può esistere sia l’annessione e la deportazione dei palestinesi o il massacro e la resa degli ebrei israeliani. Se non si riesce a denunciare un crimine contro l’umanità, che tipo di leggi e valori vogliono che abbia questa soluzione a Stato unico? Considerare questi atti di violenza come liberazione conferisce legittimità anche a Hamas, un culto religioso della morte che non si preoccupa né dell’occupazione né della creazione di uno stato-nazione palestinese. La sua visione è una regione musulmana che si estende dall’Egitto all’Iraq, priva di minoranze. È un regime brutale che sopprime il suo stesso popolo, ha cooptato il termine “liberazione” e lo ha venduto a inconsapevoli esponenti della sinistra. Sebbene Israele sia certamente responsabile dell’occupazione e della sottomissione, sostenere la barbarie non solo è immorale ma anche politicamente controproducente.