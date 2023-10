Mentre i soldati israeliani si ammassano fuori dalla Striscia di Gaza, preparandosi a lanciare un’invasione di terra che potrebbe portare a combattimenti urbani straordinariamente intensi, c’è una comunità di persone che sa cosa stanno per affrontare questi soldati. E quella comunità sa che non è possibile superare la lotta senza dolore.

I veterani americani dell’Iraq e dell’Afghanistan conoscono sia la necessità di affrontare una forza come Hamas, che il presidente Biden ha definito “puro male”, sia le scelte terrificanti che tale decisione comporta. E sappiamo che le discussioni su diritto e tattica – per quanto importanti siano – forniscono solo risposte parziali. Non c’è modo di sfuggire alla sfida morale della guerra.

In qualità di ex ufficiale del JAG (o Judge Advocate General's Corps) incorporato in un'unità di armi da combattimento in Iraq durante l'Operazione Iraqi Freedom, so che non si può semplicemente unire legge e tattica e dichiarare che tutto ciò che è legalmente e tatticamente valido è anche morale. Noi veterani sappiamo che la sfida per le Forze di Difesa Israeliane a Gaza non è semplicemente quella di vincere la battaglia con Hamas nel rispetto delle leggi di guerra. C'è un terzo imperativo, che definirà i soldati che combattono e la nazione che difendono negli anni a venire: non distruggere la tua anima.

Questo è molto più facile a dirsi che a farsi. Rifuggire dal male perché la lotta sarà dura, complessa e irta di rischi sia per i soldati che per i civili significa sia premiare la barbarie sia abbandonare il sacro dovere di proteggere i propri cittadini dal male. Appoggiarsi alla lotta, estendere il proprio “isitinto violento” fino a dove la legge lo consente, può creare un oceano di angoscia e amarezza alle popolazioni civili e lasciare un livido nell'anima dei combattenti stessi, alterando le loro vite per sempre.

Per illustrare la profondità del problema e la sua posta in gioco mortale, voglio condividere due storie del dispiegamento della mia unità nella provincia di Diyala, in Iraq, nel 2008. Ero nel nostro quartier ed è stato allora che abbiamo avvistato un piccolo gruppo di quelli che sembravano essere giovani nascosti in un canale di irrigazione. Il mio comandante ha scelto una via di mezzo. Ordinò a un distaccamento di soldati di cavalleria di spostarsi rapidamente per indagare, esponendosi a una potenziale imboscata. E quando i nostri soldati sono arrivati, non hanno trovato uomini armati, ma un piccolo gruppo di ragazzi terrorizzati in età di scuola media che avevano sentito l’esplosione ed erano corsi fuori per vedere cosa fosse successo e ora si rannicchiavano per la paura. Tremo al pensiero delle conseguenze che avremmo avuto se avessimo scelto di aprire il fuoco. Questo significa sempre che la lezione è dimostrare pazienza e correre rischi straordinari? No.

Il 24 settembre 2008, i nostri agenti hanno inseguito un'auto che era fuggita da un cordone di soldati che cercavano di isolare e catturare un piccolo gruppo di presunti ribelli di Al Qaeda. Mentre l’auto si allontanava, è sorta la domanda: i nostri soldati avrebbero potuto ingaggiarsi? La risposta ancora una volta fu no. Sebbene ci fosse una forte argomentazione secondo cui le leggi di guerra avrebbero permesso ai nostri soldati di attaccare, la cautela era ancora una volta all'ordine del giorno. Quindi hanno inseguito l'auto e l'hanno messa all'angolo, e il mio amico Mike Medders si è mosso per indagare e trattenere gli occupanti. Questa volta non c'erano ragazzi presenti, solo terroristi. Uno di loro indossava un giubbotto suicida. Si è fatto esplodere e il mio amico è morto.

Questo è il problema che devono affrontare i soldati e i comandanti israeliani. Devono proteggere i loro cittadini dalla ferocia. Devono rispettare le leggi di guerra. E devono fare una serie di scelte morali, sotto estrema costrizione, che possono definire loro e la loro nazione, il tutto mentre affrontano un nemico terrorista che sembra non possedere alcuna coscienza.

