In principio fu Matteo Renzi con il giubbino di pelle in stile “Fonzie” ospite di Amici da Maria De Filippi. Poi, dopo il ritorno alla sobrietà che contraddistingueva personalità del calibro di Paolo Gentiloni, Dario Franceschini e Pierluigi Bersani, ecco che arrivò Elly Schlein.

La segretaria che «nessuno ha visto arrivare», capace di parlare ai giovani e alle minoranze, cresciuta in Svizzera e nipote di un partigiano ma che, all’occasione, passa le serate a riguardarsi le puntate di Ballando con le stelle su Raiplay e non perde l’occasione per salire sul palco del Forum di Assago e rappare assieme a J-Ax.

Ebbene sì, perché i video che stanno girando in queste ore, dopo che Alan Friedman aveva confidato che la leader dem lo aveva chiamato per complimentarsi per la performance danzante su Rai Uno, non lasciano spazio a interpretazioni.

La segretaria sale sul palco, canta alcune strofe di “Così com’è”, storico pezzo degli Articolo 31. «Avevo 11 anni e quello degli Articolo 31 è stato il primo cd della mia vita, poi io e J-Ax ci siamo conosciuti perché aveva messo il suo like a un mio intervento in Parlamento sul salario minimo – ha detto commentando l’accaduto – Lo ha colpito il fatto che gli ho scritto citando citando i loro primi pezzi dei primi album, quindi, quando mi è arrivato il suo invito al concerto, non l’ho potuto rifiutare».

E aggiungendo poi che «non mi era mai capitato, io non ho mai cantato in vita mia. Anzi ieri arrivavo dal Parlamento, abbiamo finito alle sei con un intervento duro sui temi del lavoro e appena in tempo sono arrivata. Non ho potuto neanche provare, mi sono buttata». In quest’ultimo passaggio c’è tutta la svolta pop della segretaria dem. Dal lavoro a J-Ax, dal Parlamento al palco. D’altronde, ha specificato di essere «un’aspirante regista prestata alla politica». Elly Schlein, “così com’è”. Prendere o lasciare.