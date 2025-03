Caro Direttore Varì ed eventuali,

lettori e - sdraiabilmente - lettrici del Dubbio,

innanzituttamente voglio che sia chiaro che sono contrario alla legge sulla separazione delle carriere.

Anzi, sono contrario a qualsiasi legge: è legale schierarsi dalla parte della legge? Non scherziamo…

Una legge, poiamente, proposta da un ministro che si chiama Nordio? Cazzu, cazzu, cazzu! La prima cosa che farò se sarò eletto capo del governo sarà, senzadubbiamente, sostituirlo con l’amico e collega Suddio, l’immagine migliore ed evidente di quello che la politica ci può offrire.

Mi si domanda, insistentemente, che cosa intendo fare per l’ordinamento giudiziario…

Ci ho pensato. Che cosa posso fare io? ’Na beata minchia!

Perché separare fin da piccoli i magistrati, quandamente l’unione li ha fatti Grandi? Perché dividere ciò che è moltamente invidiabile, come intendersela tra colleghi che diffidano di questi innocenti presuntuosi? Tutto questo andrebbe perso come lacrime nella pioggia!

’Sta cosa della terzietà, la terzietà, la tiercéité… è maniacalmente una manìa da CCCP o UCPI, o come minchia si chiama: di solito solitamente non è il tribunale fatto da tre giudici? Il primo, il secondo e il terzo, cazzu, cazzu, cazzu! E che, oggimente vogliamo solo il terzo? Magari, domanimente, vogliamo pure il quarto?

Noi siamo moltamente realisti: si vuole forse scoraggiare l’azione penale? L’azione penale, dopo i quattordici anni, dev’essere sempre obbligatoria!

Vogliamo togliere ai pubblici ministeri la libidine libidinosa di fare indagini piemmemente a favore dell’indagato?

La Costituzione non si tocca: l’ha edificata gente come Pilu Calamandrebbe (e se mi calamandrebbe!…) e tuttamente ciò che è edificato non si può e non si deve demolire!

Il sorteggio, il sorteggio, per togliere la corrente al Ciessemme? E ’sti disgraziati li vogliamo far lavorare al buio?

L’Alta Corte disciplinare? Noi siamo, colfamente, per la domestica. Più sono le archiviazioni, più archivi si dovranno costruttivamente costruire per conservare tutta quella carta.

Viva la cultura della giurisdizione! Intocultura della separazione!

Ossequiamente Suo,

InterCetto La Qualunque