È come lo sferragliare sinistro di un treno che passa puntuale e così, nel pieno di una battaglia feroce tra governo e magistratura, e a sole due settimane dal voto, ecco che arriva il colpo a effetto: la procura di Perugia prima indaga e poi archivia Donatella Tesei, l’attuale governatrice ricandidata dal centrodestra alla regione Umbria.

Di mezzo ci sarebbero i fondi regionali per l’agricoltura e un paio di legami di parentela: sarebbero coinvolti il figlio di Tesei e il marito dell’assessora Paola Agabiti. Certo, non è un’accusa, non lo è più, ma l'effetto è lo stesso e la non-notizia lascia un retrogusto che sa di polvere oltre a un netta sensazione di déjà-vu.

Raffaele Cantone, magistrato assai apprezzato, ex presidente Anac e oggi procuratore a Perugia, ha infatti firmato l’archiviazione per un’accusa che non esiste più, l’abuso d’ufficio, reato abolito da pochissimo tempo e che torna a galla come il mostro di Loch Ness, riesumato per ricordare che, anche quando non c’è reato, può esserci scandalo. È la giustizia spettacolo in una delle sue versioni più grottesche: si diffonde una notizia che non è più notizia e si chiama in causa una persona che non sarà processata.

Il fatto in sé è irrilevante: il caso è chiuso, l’archiviazione è lì a dire che non c’è nulla da perseguire. Ma l’informazione si muove su piani differenti. E nella nuova guerra tra magistratura e governo, questo è un colpo perfetto.

La questione è più grave di quanto appaia: qui non si discute la colpevolezza o l’innocenza di Donatella Tesei, non si indaga sul possibile abuso d’ufficio (perché è stato abolito), piuttosto si allude, si dice e non si dice, si colpisce il politico e il governo che “salva i colletti bianchi”. Che poi in questi anni i condannati per abuso d’ufficio siano stati 9 su oltre 5mila processi, ecco, quello non conta.