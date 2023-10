Mentre Israele ordinava a 1,1 milioni di palestinesi – molti dei quali sono figli e nipoti di rifugiati – di lasciare le loro case nel nord di Gaza prima dell’offensiva di terra, mi sono chiesto quante altre uccisioni e distruzioni saranno necessarie per soddisfare questa spinta alla morte. Israele sta chiaramente cercando una punizione in seguito al terribile attacco di Hamas. Nell’immaginario israeliano, il 7 ottobre sarà ricordato per sempre come il giorno in cui Hamas massacrò più di 1.300 cittadini. I combattenti di Hamas sono entrati negli insediamenti e nelle città israeliane, uccidendo centinaia di bambini, uomini e donne. Un attacco ad un festival musicale nel deserto ha causato la morte di oltre 250 israeliani. Dal punto di vista giuridico, questi attacchi costituiscono una serie di crimini di guerra palesi ed eclatanti e quindi è naturale che i leader di tutto il mondo li abbiano denunciati come atroci atti di violenza.

Tuttavia, l’attacco di Israele a edifici e infrastrutture civili e l’uccisione di più di 2.300 bambini, uomini e donne palestinesi è stato accolto dal silenzio dei leader occidentali. Inoltre, la decisione di Israele di tagliare l'elettricità, limitare la fornitura d'acqua e radere al suolo gran parte della Striscia di Gaza non ha suscitato quasi alcuna critica da parte dell'Occidente, anche se queste azioni costituiscono anch'esse flagranti crimini di guerra. Per capire perché la morte di civili palestinesi non riesce a generare indignazione morale tra le élite occidentali e cosa probabilmente accadrà ai palestinesi di Gaza mentre le truppe israeliane attraversano il confine, dobbiamo dare uno sguardo alle narrazioni israeliane dominanti sugli assalti passati...

Nel 2014, ad esempio, durante l’invasione israeliana di Gaza, sono stati uccisi più di 2.200 palestinesi, 556 dei quali erano bambini; questo è paragonato ai 64 israeliani che furono uccisi in quel round di violenza. Allora, com’è possibile che, anche dopo che Israele ha scatenato una violenza così sproporzionata e letale nel 2014, l’Occidente continui a credere in modo schiacciante che l’esercito israeliano sia “l’esercito più morale del mondo”, mentre i palestinesi sono stati inesorabilmente considerati “aggressori violenti”? Perché i leader occidentali non denunciano mai pubblicamente Israele per crimini di guerra?

La risposta è complessa perché ci sono diversi fattori in gioco. Ma uno di questi è la manipolazione incredibilmente astuta delle leggi di guerra da parte di Israele, che ha contribuito con successo a inquadrare la violenza israeliana come etica.

Le manipolazioni legali di Israele si basano su una serie di ambiguità ed eccezioni che costituiscono il diritto internazionale, rivelando che le leggi di guerra favoriscono gli stati rispetto agli attori non statali e i forti rispetto ai deboli e di conseguenza potrebbero non essere lo strumento migliore per proteggere i civili a Gaza.

Facciamo alcuni esempi concreti. Gli ordini permanenti dati ai soldati che entravano nella Striscia di Gaza nel 2014 erano chiari: i palestinesi che non avevano prestato ascolto agli avvertimenti di Israele di evacuare le loro case e fuggire a sud diventavano legittimi obiettivi militari. Un soldato ha spiegato all’organizzazione israeliana Breaking the Silence che: “Non c'erano davvero regole d'ingaggio… Ci hanno detto: ' Non dovrebbero esserci civili lì. Se vedi qualcuno, spara'. Se quella persona rappresentasse o meno una minaccia non era nemmeno una questione; e questo ha senso per me. Se spari a qualcuno a Gaza va bene, non è un grosso problema. Prima di tutto perché è Gaza, e in secondo luogo perché è una guerra. Anche questo ci è stato chiarito: ci hanno detto: “Non abbiate paura di sparare”, e hanno chiarito che non ci sono civili non coinvolti”.

Si potrebbe pensare che un ordine militare che consenta di sparare indiscriminatamente contro i civili sarebbe considerato illegale ai sensi del diritto internazionale, in particolare alla luce del principio di distinzione (il fondamento delle leggi di guerra che invita le parti in guerra a distinguere in ogni momento tra civili e combattenti e vieta l’attacco intenzionale ai civili) – e dato che oltre la metà dei 2,3 milioni di palestinesi che attualmente vivono nella Striscia di Gaza sono bambini.

L’ironia è che Israele in realtà utilizza le leggi di guerra per presentarsi come attore morale. Come ha fatto all’inizio di questa settimana, nel 2014, l’esercito israeliano ha ordinato a centinaia di migliaia di palestinesi di lasciare le loro case e di viaggiare verso sud ben sapendo che tra coloro che vivono nella zona ci sono migliaia di anziani e malati e che il tempo il permesso di liberare l'area non era sufficiente. Ma Israele sa anche che avvertire i civili palestinesi e ordinare loro di andarsene gli permetterà di negare l’esistenza stessa dei civili nel nord di Gaza.

Questo è esattamente il significato della frase “non ci sono civili estranei”, poiché marchia tutti coloro che sono rimasti nella zona – anche se i civili sono ancora la maggioranza e non possono andarsene, come hanno affermato le Nazioni Unite sull’attuale situazione. situazione – come “partecipanti alle ostilità” o come “scudi umani volontari”. Tali termini rendono questi civili “uccidibili”, secondo alcune interpretazioni delle leggi di guerra. E poiché la pretesa di moralità si basa sul rispetto delle leggi di guerra, la violenza letale che i soldati israeliani usano contro i civili che rimangono nelle loro case viene quindi costruita come moralmente giustificabile e persino etica.

Accanto a questo discorso legale, Israele diffonde anche una narrativa coloniale che presenta i palestinesi come “animali umani” che non comprendono le leggi della guerra. Combinando questi cliché coloniali e il “legalese”, inquadra i palestinesi come barbari immorali che “meritano di morire”. Questa mossa retorica, a sua volta, interpreta i soldati israeliani come l’opposto, vale a dire, i “combattenti civilizzati” e morali.

Inoltre, il collegamento del diritto internazionale con i luoghi comuni coloniali – o quello che potremmo chiamare il discorso giuridico coloniale – aiuta a giustificare l’esecuzione di massicce violenze. Si noti, tuttavia, che all’interno di questo discorso giuridico coloniale, non sono solo gli autori della violenza ad essere considerati moralmente distinti, ma anche le vittime di questa violenza. Le vittime israeliane hanno nomi e storie di vita che sono state tragicamente interrotte. Queste vittime, in altre parole, vengono presentate come persone degne di essere addolorate. Le vittime palestinesi, al contrario, rimangono senza nome; e tendono a essere presentati come semplici numeri piuttosto che come esseri umani.

In definitiva, quindi, non solo coloro che utilizzano le armi dei forti sono considerati più etici perché uccidono persone innocenti a distanza, ma anche perché il discorso giuridico coloniale considera le persone che uccidono come “animali umani”, “collaterali” danno”, o come statistica. Finché i morti saranno disumanizzati in questo modo e, di conseguenza, presentati come indegni di essere addolorati, la pulsione di morte continuerà senza sosta. Questa, temo, è una ricetta per una punizione genocida.