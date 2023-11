Pubblichiamo un estratto del discorso pronunciato da Nasrin Sotoudeh in occasione del premio “Civil Courage Prize”.

Vogliate accettare i miei cordiali saluti dall’Iran, un Paese il cui popolo ha adottato lo slogan 'Donna, Vita, Libertà' lo scorso anno per proclamare il rispetto dei diritti della donna secondo le norme internazionali. La coscienza risvegliata del mondo ha risposto positivamente alle nostre richieste. (...) Nell’esprimere il mio profondo apprezzamento per questo onore, desidero sottolineare la nostra reciproca comprensione che questo premio viene conferito al vasto movimento 'Donna, Vita, Libertà', alla donna che si è sollevata per liberarsi dal giogo oppressivo del patriarcato. E, naturalmente, difendere i loro diritti è costato molte vite. Gli occhi dei manifestanti furono cavati per non vederli, ma i loro occhi si moltiplicarono a migliaia in modo che il mondo potesse vedere uomini e donne che lottavano per una vita semplice e ordinaria. Questo movimento è stato avviato da una donna che forse ha avuto molti sogni per la giustizia e la legge: Mahsa Jina Amini, uccisa sotto la custodia della polizia morale. (...) Il nostro movimento in Iran non è finito. Abbiamo il diritto ragionevole di rinunciare al coraggio civico in tali circostanze? Io credo mai. Nonostante il fatto che molte donne camminino quotidianamente per le strade senza l'hijab obbligatorio e mostrino il loro coraggio civico, sono ancora a rischio di arresto o violenza.

Al fine di aumentare il coraggio civico, che è uno degli obiettivi principali della Fondazione Truin, estenderemo la catena di solidarietà fino al momento del cambiamento, il momento in cui trionferemo sulla catena della tirannia e spezzeremo uno dei suoi potenti legami davanti a noi stessi. Senza paura e senza esitazione.

In mezzo a noi, ci sono molte donne che hanno preso di mira l'anello del patriarcato nella catena della tirannia, mentre molti uomini prendono di mira la povertà e l'indigenza, con artisti e scrittori che lottano contro la censura che tanto li fa ammalare. (...) Forse è necessario che questi piccoli corsi d'acqua all'interno del nostro paese si uniscano in modo che la nostra solidarietà assuma una forma più costruttiva. A mio avviso, separare le nostre priorità, che tuttavia sono legate in un'unica catena, ci allontana dal cammino dell'unità. Quindi, ognuna delle nostre scelte di rompere il ciclo della tirannia non significa la negazione di altre scelte.

Il movimento Mahsa (Jina) è una rivolta contro una tirannia che trasforma il corpo delle donne in una parte della macchina dell'oppressione. A questo punto, vorrei anche richiamare l'attenzione del mondo sulla questione delle esecuzioni in Iran, che continua senza sosta e costituisce uno strumento fondamentale di repressione. Ho assistito all'esecuzione di donne mandate alla forca sotto la rubrica di questi costrutti patriarcali. E, inoltre, nell'ultimo anno, avete visto molti uomini giustiziati solo per aver difeso i diritti delle donne. (...) È essenziale che vi sia un'eccezionale solidarietà tra i movimenti delle donne in Medio Oriente. Forse, dopo, troveremo un mondo migliore che ci aspetta. (...) Per concludere, oltre a condannare la violenza contro gli artisti in Iran, manifestata nell'omicidio del regista Dariush Mehrjui e di sua moglie, offro questo premio ad Armita Geravand e a sua madre.