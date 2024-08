L’ arresto di Pavel Durov, fondatore dell'app di messaggistica Telegram, avvenuto sabato a Parigi, ha sollevato interrogativi sul futuro di una piattaforma che è diventata il punto di riferimento dell'opinione pubblica per quanto riguarda la guerra della Russia in Ucraina .

L'invasione russa del 2022 ha contribuito a trasformare Telegram da uno strumento di comunicazione di nicchia per le classi istruite russe in un fenomeno globale. L'app ha permesso a milioni di persone di seguire gli sviluppi sul campo di battaglia quasi in tempo reale, ha trasformato i soldati nei narratori del conflitto che si svolgeva intorno a loro e ha dato sia ai propagandisti che ai dissidenti un pulpito nella lotta per i cuori e le menti di coloro che monitoravano la guerra.

Telegram è stata fondata dal signor Durov insieme al fratello nel 2013. Il signor Durov, cittadino francese di origine russa, è stato arrestato in relazione a un'indagine aperta il mese scorso su attività criminali sull'app e sulla mancanza di collaborazione con le forze dell'ordine, hanno affermato i procuratori francesi.

Secondo il Levada Center, un istituto di sondaggi russo indipendente, oggi un cittadino russo su due utilizza Telegram, per ottenere informazioni o per comunicare con altri, contro il 38% circa dell'inizio della guerra.

Molti russi si sono rivolti all'app di messaggistica per avere notizie sulla guerra dopo che il Cremlino ha bandito la maggior parte delle altre principali piattaforme di social media occidentali nel paese, tra cui Facebook e Instagram. Il governo ha anche chiuso i pochi giornali, siti web e stazioni radio e televisive indipendenti e ha incarcerato centinaia di persone per aver messo in dubbio la narrazione ufficiale della guerra.

Circa un russo su quattro ogni giorno legge le bacheche pubbliche di Telegram, chiamate canali, che forniscono una visione più schietta della guerra, secondo un sondaggio condotto da Levada ad aprile Cinque anni fa, quella cifra era di appena l'1 percento.

Altri sono attratti dalla crittografia avanzata e dalle impostazioni sulla privacy dell'app, che la rendono un mezzo interessante per comunicare informazioni sensibili in un periodo di crescente censura e repressione in Russia.

La combinazione tra il vasto pubblico di Telegram e la sicurezza percepita della piattaforma ne hanno fatto uno degli strumenti di comunicazione preferiti in Russia sia dai sostenitori dell'invasione che dagli oppositori. I giornalisti indipendenti ora in esilio hanno utilizzato l'app per continuare a coprire la guerra e informare il pubblico russo sul suo tributo. In precedenza oscuri appassionati militari e analisti di dati satellitari hanno accumulato milioni di follower su Telegram dopo l'invasione, diventando arbitri vitali dell'opinione sul corso della guerra. I volontari hanno utilizzato l'app per raccogliere donazioni per le truppe e per aiutare a evacuare i civili coinvolti nei combattimenti.

Telegram è anche diventato una fonte importante di informazioni di guerra in Ucraina. Molti nel paese, ad esempio, si rivolgono a Telegram per gli avvisi di raid aerei, che sono considerati più rapidi dell'app ufficiale del governo.

Ma forse la cosa più significativa è che i soldati in prima linea si sono rivolti a Telegram per documentare le loro vite e morti, cambiando la natura stessa del modo in cui le informazioni si diffondono in tempo di guerra. La mancanza di restrizioni di Telegram sui contenuti violenti significa che l'app è diventata un portale per alcuni dei video di combattimento più raccapriccianti, esponendo la realtà di una guerra del 21° secolo in cui droni e bodycam hanno creato una quantità ineguagliabile di filmati in tempo reale.

Anche i soldati russi utilizzano regolarmente Telegram per comunicare tra loro informazioni militari, evidenziando come la guerra in Ucraina sia stata combattuta con una combinazione di tecnologie militari e commerciali, che includono anche droni amatoriali e router Starlink.

"Ad oggi, Telegram è diventato forse il principale mezzo di comando e controllo delle unità", ha scritto su Telegram un collettivo di analisti militari russi favorevoli alla guerra, noto come Rybar, dopo la detenzione del signor Durov.