Riportiamo di seguito la trascrizione dell'intervento svolto dal presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick al seminario “L'Alta Corte disciplinare.

Pro e contro di una proposta che fa discutere” organizzato dall'Associazione Vittorio Bachelet presso il Consiglio superiore della magistratura lo scorso 12 febbraio.

Il pianeta giustizia mi sembra – nel contesto della polemica – una “rosa dei venti”. I suoi quattro punti cardinali sono rappresentati dalla riserva di legge; dal “giusto processo” con tutte le sue implicazioni e interferenze sostanziali e processuali; dal principio cardine della responsabilità personale in forza di una legge anteriore al fatto compiuto da una persona; dalla pena che non deve essere contraria al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato.

Quella della Rosa dei Venti è una realtà tempestosa verso nuove prospettive auspicate da tutti, ma fra loro assai diverse. È segnata da venti impetuosi che investono l'uno e poi l'altro settore di essa senza più alcuna distinzione fra questi ultimi. È caratterizzato non solo da rapidità, con il suo corteo di suggestioni, trascinamenti, coinvolgimento, fascino; ma da una pretesa di velocità (intesa come un valore misurabile) che finisce per annullarsi nell'indifferenza e nell'inerzia.

Quella realtà è segnata da burrasche improvvisate, alternate a una bonaccia sonnacchiosa; da slanci riformisti contrapposti a paure ea inquietudini di fronte al nuovo. Cerca di svolgersi nel timore di cambiamenti del modo di vivere, nell'inquietudine e nell'angoscia, senza avvertire il cambiamento culturale e tecnologico che stiamo vivendo e la sua turbolenza. Non tiene sufficientemente conto della necessità di coniugare rapidità e lentezza; finisce per risolversi in egoismo, solitudine e rassegnazione, anziché germogliare frutti positivi.

È una realtà che rischia di non evitare il naufragio sugli scogli del soggettivismo disordinato dei protagonisti o sulle secche del sincretismo superficiale e del populismo; per evitare le inquietudini

del nostro tempo attuale finisce per risolversi in un quieto vivere soltanto apparente, destinato al fallimento. Ossessionata dalla tempesta, la navigazione rischia di sottovalutare le “novità” e le difficoltà della riva verso cui si dirige; non è in grado di sviluppare, con la memoria del passato e dei suoi errori, l'intuito per governare la direzione verso il futuro.

Al di là dell'apparenza sembrano mancare la consapevolezza dei valori in gioco; la capacità di un dialogo sincero e costruttivo su di essi; il coraggio di aprirsi reciprocamente alla fiducia e alla ricerca di un percorso comune.