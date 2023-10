La maschera che ha a lungo oscurato la vera natura e lo scopo del “diritto internazionale”, il presunto fondamento dell’attuale ordine globale, è finalmente caduta. Mentre le richieste di aiuto dei palestinesi da Gaza rimangono senza risposta, la sinistra verità è ora innegabilmente allo scoperto: la giustizia internazionale, il più delle volte, viene utilizzata come strumento per promuovere gli interessi imperiali, e non la giustizia.

Questo, ovviamente, era noto da tempo a chiunque abbia esaminato, anche superficialmente, la storia dell’imperialismo, dalla corsa europea per l’Africa ai più recenti interventi degli Stati Uniti in America Latina, e abbia colto in quell’oscuro passato ile dinamiche del mondo contemporaneo. Certo, a prima vista, il diritto internazionale potrebbe apparire un concetto nobile, che promuove la pace, l’applicazione universale dei diritti umani, la cooperazione e la giustizia tra le nazioni. Tuttavia, se si gratta sotto la superficie, emerge una narrazione diversa, modellata dai fantasmi dell’imperialismo passato.

Basta guardare come il diritto internazionale è stato utilizzato con entusiasmo, e viene ancora utilizzato, per difendere, sanare e garantire giustizia al popolo ucraino di fronte all’aggressione russa. Ora confrontiamolo con il modo in cui le stesse leggi, norme e principi sono stati ridotti a semplici note a piè di pagina e suggerimenti nella risposta dell’Occidente all’attuale attacco israeliano contro i palestinesi. L’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, chiaramente sostiene l’adesione al diritto internazionale e all’ordine globale basato su regole solo quando si adatta alla sua agenda. Allora come siamo arrivati qui?

Per secoli, l’espansione e lo sfruttamento coloniale, guidati dalla sete di risorse e dal dominio geopolitico, hanno definito la storia occidentale. Una manciata di stati europei si sono spartiti il mondo, conquistando terre, rubando risorse e soggiogando e schiavizzando brutalmente i popoli. Durante tutto questo periodo di dominio coloniale, gli stati occidentali agirono come se la sovranità e l’autodeterminazione fossero un loro diritto e privilegio naturale e di nessun altro.

Le due guerre mondiali, che devastarono le potenze europee e accelerarono il deterioramento del loro controllo sulla maggior parte dei territori coloniali, disturbarono questo status quo ingiusto e insostenibile. Alla fine degli anni ’ 40, con gli stati europei che lottavano per la ricostruzione e i movimenti di indipendenza nazionale in Africa e oltre, cominciava a prendere forma un nuovo ordine internazionale basato su regole e concetti come i diritti umani e il diritto all’autodeterminazione delle nazioni.

Con la formazione delle Nazioni Unite e l’istituzione di organismi come la Corte internazionale di giustizia e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si creò l’illusione che queste nuove regole si applicassero a tutti – sia ai potenti stati occidentali che alle loro ( ex) colonie – equamente e permanentemente. Tuttavia, pur promuovendo in superficie l’idea di sovranità nazionale e i diritti umani, le potenze occidentali hanno continuato a mantenere l’abitudine di controllare, derubare e sfruttare altre nazioni.

Cominciarono a utilizzare questo nuovo ordine “basato su regole” per promuovere segretamente le loro politiche coloniali e ostacolare sforzi simili da parte dei loro rivali. Un primo test del diritto internazionale e delle istituzioni istituite per preservarlo si ebbe nel caso della Compagnia petrolifera anglo- iraniana davanti alla Corte internazionale di giustizia all’inizio degli anni ’ 50. Quando i risultati non servirono agli interessi imperiali, gli Stati Uniti e il Regno Unito avviarono l’operazione Ajax.

Gli Stati Uniti hanno inoltre seminato il caos in America Latina durante la seconda metà del XX secolo, rovesciando governi democraticamente eletti, armando milizie assassine e sostenendo dittatori favorevoli alla loro agenda. E non hanno mai dovuto affrontare alcuna sanzione per queste azioni che violavano palesemente il diritto internazionale, ridicolizzavano il concetto di sovranità nazionale e violavano i diritti umani fondamentali di milioni di persone, come incarnato nell’Operazione Condor.

L’assedio di Gaza in corso sotto l’egida dell’Operazione Spade di Ferro, e il sostegno del mondo occidentale ad esso, è l’ultimo – e forse il più evidente – esempio dell’ipocrisia alla base del diritto internazionale. Israele, che occupa illegalmente la terra palestinese e sottopone i palestinesi all’apartheid da decenni, ora tiene oltre due milioni di palestinesi, metà dei quali bambini, sotto blocco totale a Gaza, e li bombarda indiscriminatamente. Di fronte a tali palesi violazioni del diritto internazionale, e all’intenzione dichiarata di commetterne molte altre, come hanno risposto i leader occidentali della comunità internazionale, autoproclamatisi difensori dei diritti umani in tutto il mondo? Hanno annunciato il loro incrollabile sostegno a Israele. Perché tutto è questo?

La posizione strategica della regione, ricca di riserve di petrolio e gas, ha sempre funzionato come una calamita, attirando l’attenzione di coloro che cercano di proteggere i propri interessi energetici, e storicamente ha influenzato le politiche occidentali nella regione. Prima del 1948, gli interessi petroliferi della Iraq- Petroleum Company si estendevano da Kirkuk, in Iraq, ad Haifa, in Palestina. Oggi sono gli interessi in via di sviluppo del gas naturale mediterraneo della Chevron e della British Petroleum. Queste potrebbero non essere le uniche ragioni, ma variabili importanti da considerare per dare un senso alle attuali posizioni geopolitiche. I parallelismi tra eventi storici e azioni contemporanee sono sorprendenti. La questione palestinese ha a lungo rappresentato un freno a queste ambizioni imperiali e ora vedono un’opportunità per dettare la propria soluzione finale.

Quindi, ora, la maschera è strappata. Le potenze occidentali non possono più affermare che il “diritto internazionale” è supremo e si applica equamente a tutti. Mentre danno spudoratamente il via libera a un attacco illegale a Gaza, non possono impedire ai cittadini coscienziosi del mondo di mettere in discussione l’integrità del sistema legale internazionale e di sfidare l’idea che esso sia un arbitro imparziale di giustizia. Non possono più nascondere il fatto che il diritto internazionale è uno strumento creato per servire gli interessi imperiali – uno strumento che consente loro di agire impunemente.

La lotta palestinese non è solo una lotta contro l’occupazione, l’apartheid e il colonialismo; è una lotta contro l’imperialismo. Abbiamo bisogno e meritiamo un ordine internazionale nuovo, giusto ed equo, che sostenga veramente i principi di equità, uguaglianza e rispetto per i diritti di tutte le nazioni, indipendentemente dalla loro dimensione o significato geopolitico.

Solo riconoscendo la vera natura del diritto internazionale e la sua assoluta inutilità nel fornire qualsiasi tipo di giustizia a persone che cercano di resistere al dominio imperiale, possiamo sperare di smantellare l’attuale ordine globale e iniziare a costruire un mondo in cui la giustizia prevale sul potere e l’umanità trionfa sulla politica. È un compito arduo, ma essenziale se vogliamo creare un futuro in cui i diritti e la dignità di ogni individuo, indipendentemente dalla sua nazionalità, siano rispettati e protetti – un futuro in cui il diritto internazionale si applichi a tutti e non sia utilizzato come arma da stati potenti contro i loro rivali.