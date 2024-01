Certamente questo 27 gennaio, giorno della Memoria e del ricordo della Shoah è diverso da tutti quanti l’hanno preceduto. È presente, non solo memoria. Infatti il 7 ottobre è avvenuto il più grande ed efferato sterminio di ebrei dopo il genocidio nazista.

È più che mai una giornata importante perché, mentre sembra stingersi il senso di orrore per le atrocità del 7 ottobre, molte città a europee e americane sono state percorse da cortei con la bandiera la palestinese, in realtà manifestazioni filo- Hamas, e non altrettanta solidarietà si stringe intorno a Israele. Sembra che sia stato Israele a iniziare una guerra che in realtà non ha voluto ma è stata costretta a condurre se vuole sopravvivere. Intanto sono più che mai attive le tre forme di antisemitismo contro cui la giornata della Memoria dovrebbe essere un argine.

C’è lo storico antisemitismo di estrema destra, abitato da tratti psicotici. Mi è capitato di parlare con uno di loro, io per principio non rifiuto il dialogo con nessuno, e ho avuto la risposta che gli ebrei complottano per dominare il mondo e corrompere le razze “pure”. L’interlocutore non era capace di dire di più. In alcune loro pubblicazioni si legge addirittura che la maggior parte degli ebrei non sarebbe stata gassata nei campi di sterminio ma avrebbe approfittato della guerra per trasferirsi e far perdere le proprie tracce negli USA e in altri paesi grazie alla loro ricchezza. Come a dire che il padre e i nonni di Liliana Segre non sarebbero morti ad Auschwitz ma avrebbero vissuto a lungo, sotto altro nome, una vita di agi in Florida o in California.

Poi c’è l’antisemitismo di estrema sinistra secondo cui Israele è solo un avamposto dell’imperialismo americano e come tale da combattere. In quel mondo sono sempre più flebili i tentativi di distinguere antisionismo da antisemitismo, oggi di fatto inseparabili. I “rivoluzionari” di sinistra volutamente ignorano quanto un paese così piccolo ha dato al mondo nel campo delle scienze, agricoltura e medicina soprattutto, della cultura, l’accettabile giustizia sociale che ha raggiunto pur in uno stato di guerra permanente, l’alta percentuale di donne istruite e i diritti civili, politici e religiosi di cui, circondato da un deserto di teocrazie, godono i suoi cittadini ebrei e non ebrei. Evitano di ricordare che negli accordi del 1948 erano previsti due Stati ma i dirigenti palestinesi e i paesi arabi hanno rifiutato il loro e attaccato il neonato Israele da ogni lato, uscendone però sconfitti. Quello che ne è seguito è stato in parte sicuramente ingiusto per la popolazione palestinese ma, come insegna la storia, le guerre volute e perse hanno le loro conseguenze.

E ovviamente c’è l’antisemitismo islamico, che si impara a scuola nei paesi arabi sin dalla prima elementare e che oggi è più aggressivo che mai. Non bisogna infatti dimenticare che il movimento palestinese, era, sino a 20, anni fa un movimento sostanzialmente laico. Oggi Hamas che vi predomina è una articolazione della Jihad mondiale il cui obiettivo non è tanto uno Stato quanto uccidere più ebrei possibile e farli scomparire per sempre “dal Giordano al mare”. Le sue tecniche e i suoi obiettivi non sono affatto dissimili da quelli dell’ISIS e di Al Qaeda e dal resto della galassia jihadista. Impressiona che a più di tre mesi dall’inizio della risposta di Israele, dura ma inevitabile se vuole avere un futuro come Stato, Hamas sia stata colpita ma sia in ancora in grado pienamente di operare con i suoi razzi e le sue trappole micidiali. Giorno dopo giorno si è scoperto che il sottosuolo di Gaza, una striscia di terra di soli 40 chilometri, è percorso da una rete di tunnel e cunicoli lunga più di 500 chilometri, degna di un film di fantascienza, difficilmente espugnabile, una base terroristica costruita sotto un intero paese.

Gli uomini di Hamas non hanno il coraggio di combattere in campo aperto. Colpiscono saltando fuori da questi buchi come cavallette, tenendo vigliaccamente i civili sulle spalle. Proprio nel giorno della Memoria impressiona anche quanto sia fragile la conoscenza tanto del passato quanto del presente. Da un recente sondaggio condotto tra studenti anche universitari è emerso che una percentuale significativa ritiene che lo stato di Israele sia nato “dopo gli americani hanno invaso la Palestina” e la maggioranza pensa che gli Ebrei nel mondo siano due miliardi ( sic, sono15 milioni in realtà, come sappiamo) e che Israele sia grande come l’Italia ( in realtà è poco più grande del Lazio). Ebrei e Israele sarebbero quindi una specie di gigante Golia da cui gli arabi si dovrebbero difendere. Queste assurdità dimostrano quanto poco si insegni a scuola e come siano diffusi i pregiudizi antisemiti. In generale, e non solo per contrastare l’antisemitismo, si dovrebbe dedicare un po’ di ore sin dalle scuole medie a studiare non solo la storia antica ma almeno qualcosa della storia del ‘ 900, compreso l’Olocausto, anche per togliere un po’ di spazio alle cialtronerie che invadono internet e i social. Intanto in questo giorno un augurio e un messaggio di speranza deve arrivare ai familiari degli ostaggi, immaginando che per vie traverse, magari in sogno, sia sentito anche dai prigionieri.