Per ventiquattromila baci. E un abbraccio. Senza sapere che sarà l’ultimo. Tenero, appassionato, spontaneo. Da dietro, a tenersi le mani. Passano e ripassano milioni di volte, letteralmente, le immagini dei due innamorati al concerto più famoso e ripostato del web.

Il CEO e la Capo del personale. Un amore impossibile, rubato alle rispettive famiglie. Complice. E per questo ancora più vulnerabile. Nascosto, come quello di Romeo e Giulietta. Tempestoso, forse, come Scarlett O’Hara e Rhett Butler. O contrastato, allo stesso modo di Jane Eyre e Mr Rochester.

Tutto questo e molto di più, invece, quello tra Andy e Kristin. Diventato virale, come mai prima d’ora, di fronte ad una platea di spettatori molto più grande delle decine di migliaia presenti al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, US. Una rasoiata, quell’espressione attonita di lei, prima a sciogliere l’abbraccio e mostrare le spalle alla kiss cam. Mentre lui solo dopo si rende conto di essere inquadrato e si accovaccia goffamente, chi sa dove. Mentre la terza protagonista di questo intrigo perfetto se la ride…

E giù, la sentenza dell’orbe terracqueo virtuale, forse mai come in questa occasione unanime nel condannare quella relazione che si scopre essere clandestina ed extraconiugale. Per entrambi. Con la ferocia e il cinismo più spietato che solo la ricerca di likes può scatenare sulla rete in questa nostra società sempre più solo dell’apparire. E seguirà a scavare e infierire e approfondire i retroscena di un affaire diventato celebre solo per la fama del protagonista principale.

Perché, se si fosse trattato di due innamorati, appassionati e clandestini, adulteri entrambi, sconosciuti di Camaguey, Cuba o di Kerbala, Iraq, tutto sarebbe rimasto tra le quattro mura domestiche. Con un dubbio, spontaneo, per niente approfondito, questo no, sui social. E se tutto fosse stato orchestrato all’insaputa dei due? Per colpire lui, o lei, o entrambi. O semplicemente danneggiare quella compagnia, Astronomer, fondata solo dieci anni fa a Cincinnati e già arrivata ad essere leader nel settore dell’Intelligenza Artificiale, con un fatturato di oltre un miliardo di dollari.

Perché a pensare male si fa peccato, si sa, ma nella giungla delle grandi aziende quotate in borsa è quanto meno lecito. Prosegue la telenovela di Kristin & Andy, da cui molto probabilmente verrà tratto un libro e dal libro una sceneggiatura e dalla sceneggiatura un film o una serie televisiva i cui diritti saranno venduti al miglior offerente.

Questo permetterà ai protagonisti della never ending love story di pagare i rispettivi avvocati per sciogliere i rispettivi matrimoni e liquidare i coniugi traditi. Per noi inguaribili romantici, rimane semplicemente la tenerezza di due cuori innamorati, abbracciati nell’ascoltare la canzone che li ha fatti incontrare. Anema e Coldplay.