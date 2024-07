Moralismo. Può riguardare un padre che parla come può al figlio femminicida. Ma può colpire anche un avvocato con alle spalle un quadriennio da vicepresidente Csm, come David Ermini. Il quale sarebbe diventato fonte d’imbarazzo per i dem, fanno sapere i dirigenti liguri del partito. Perché? Ha accettato la carica di presidente della holding di Spinelli, l’imprenditore fulcro delle accuse all’ormai ex governatore ligure Giovanni Toti. Siamo alle solite: avvocati, e in generale professionisti, confusi con i reati o i presunti reati dei loro committenti. C’è poca differenza tra il pestaggio social a cui è ordinariamente sottoposto il difensore di un indagato per violenza sessuale – a maggior ragione se il difensore è un’avvocata – e il bisbiglio scandalizzato che investe come un vento tagliente, in queste ore, Ermini. Un professionista accetta un incarico se ritiene che il compenso sia congruo e se pensa di possedere le competenze necessarie. C’è un concetto che si chiama libertà: e se cominciamo a insinuare che, con la nomina dell’ex vertice Csm, Spinelli vuole ammorbidire i dem, attenuare la loro aggressività rispetto alla vicenda penale genovese, allora possiamo cominciare a sospettare di tutto e di tutti. Possiamo cominciare a dire che chi fa politica non può svolgere una vera attività professionale: perché i conflitti d’interesse e gli “incroci pericolosi” rischiano di essere ovunque.

È la logica che vuole i politici scelti dal nulla, da un anonimato sociale e professionale che garantirebbe la loro purezza. È il delirio che tiene ormai da lustri le persone di spessore lontano dai partiti, atterrite dall’idea di poter essere addirittura infangate per il solo fatto di contribuire alla vita di una forza politica. È la logica moralistica, e robesperriana (il Terrore, appunto), che ha distrutto la politica in generale. Siate laici, se potete, cari dem: lasciate che un vostro ex parlamentare, appunto, nella sua vita di avvocato possa accettare gli incarichi che vuole. Oppure, visto che uno senza l’ombra di un peccato può sempre saltare fuori, sarete sempre a rischio lapidazione.