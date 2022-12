PHOTO



Come se non bastasse il covid, che qui, più che altrove ha mietuto vittime, in Lombardia torna l’incubo legionella. Il pericolosissimo batterio è infatti riapparso Il focolaio scoppiato a Busto Arsizio (Varese), dove al momento si contano 16 casi e una vittima accertata, preoccupa non poco anche se le autorità locali, per bocca di Emanuele Monti, presidente della terza commissione sanità epolitiche sociali a Palazzo Lombardia.