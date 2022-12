PHOTO



Sabato 21 maggio gli antifascisti convocati dall'ANPI si sono radunati a Piazza dell'Esquilino a Roma per contestare lo svolgimento della manifestazione nazionale di Casa Pound Italia autorizzata a sfilare da Piazza Vittorio Emanuele fino a Colle Oppio, vicino al Colosseo.Verso mezzogiorno 3 presunti provocatori arrivano in in piazza per poi dileguarsi dietro alle camionette delle Forze dell'Ordine.Il corteo antifascista parte verso San Lorenzo mentre a Colle Oppio i sostenitori di Casa Pound assistono al concerto animato tra gli altri, dal gruppo Zeta Zero Alfa il cui leader, Gianluca Iannone è il presidente di Casa Pound.