LA MAPPA DELLE DIFFICOLTÀ, SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E IN TUTTI I SETTORI

La situazione è precipitata nel giro di pochi giorni, con i conti che restituiscono una fotografia impietosa per le aziende italiane

Una lunghissima lista di imprese in grave difficoltà. In tutti i settori e con lo stesso problema, i costi insostenibili dell'energia legati all'aumento delle bollette di luce e gas. Si rincorrono gli appelli e le richieste di aiuto, con tante aziende a rischio chiusura e una mappa del disagio in costante aggiornamento. La situazione è precipitata nel giro di pochi giorni, con i conti che restituiscono una fotografia impietosa: a queste condizioni, non ci si può che fermare. L'allarme è diffuso in tutta Italia, in comparti diversi, e richiama l'attenzione delle forze politiche e del governo. L'estate non è ancora finita ma il tessuto produttivo italiano è già vicino al collasso.

Legno e arredo. “Se l’Europa e, o il governo italiano non mettono in campo a strettissimo giro misure volte a bloccare gli aumenti ormai insostenibili di gas ed energia, devono essere consapevoli che tireranno il freno a mano a intere filiere produttive, fra cui quella del legno- arredo, che saranno costrette a fermare la produzione, a mettere i lavoratori in cassa integrazione e a perdere competitività sui mercati. Purtroppo nel giro di pochi giorni la situazione è precipitata», avverte Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo.

Gli artigiani. Da settembre 2021 a oggi le micro e piccole imprese hanno pagato per l’energia elettrica 21,1 miliardi in più rispetto all’anno precedente. Una batosta senza precedenti che rischia di ingigantirsi ulteriormente: se nei prossimi quattro mesi i prezzi dell’elettricità non diminuiranno, i maggiori costi per i piccoli imprenditori saliranno nel 2022 a 42,2 miliardi in più rispetto al 2021. Sono le stime di Confartigianato.

Ristorazione e turismo. «Bollette in vetrina è il grido di allarme e dolore di chi come noi è costretto ad assistere impotente al default delle nostre aziende. A rischio adesso c'é un intero modello produttivo e distributivo del nostro Paese, perché quando le spese superano le entrate, il nostro sistema di imprese non sta più in piedi ed è concreto il rischio di ritrovarsi con il bar e con il negozio sotto casa spenti. E non per incapacità imprenditoriali, ma per impossibilità di sostenere questi costi». Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe Confcommercio, presenta il conto pagato dai piccoli esercenti.

Ortofrutta in Toscana. «L'aumento dei costi energetici è diventato fuori controllo. Serve fare qualcosa subito, non aspettare le elezioni perché, in questa condizione, le aziende a fine settembre non ci arrivano. Il prezzo medio della componente energia pagato nel 2021 era 9 centesimi di euro per Kilowatt/ ora. A giugno siamo saliti a 32- 33 centesimi, poi c'è stata un'ulteriore impennata e siamo andati a 70 centesimi. Cifre folli». A lanciare l'allarme è il presidente del settore ortofrutticolo di Confagricoltura Toscana, Antonio Tonioni.

La filiera agroalimentare. «Sempre più insostenibili i costi energetici sostenuti dalla filiera agroalimentare italiana, che stanno portando le aziende a rallentare sempre di più la loro produzione», sottolinea il consigliere delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia. Stanno esplodendo i costi di produzioni della parte agricola, con aumenti che vanno dal + 170% dei concimi al + 129% per il gasolio, fino al + 300% delle bollette per pompare l’acqua per l’irrigazione dei raccolti.