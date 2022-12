PHOTO



Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Francesco Dall'Olio, titolari dell'inchiesta sulle irregolarità che hanno caratterizzato la nomina di Renato Marra a capo della Direzione Turismo del Campidoglio, hanno lasciato poco fa gli uffici di piazzale Clodio in vista dell'interrogatorio della sindaca Virginia Raggi. Ancora non si conosce il luogo in cui si svolgerà l'atto istruttorio. La sindaca è indagata per i reati di abuso d'ufficio e falso e risponderà delle presunte irregolarità nella nomina di Renato Marra - fratello dell'ex braccio destro della sindaca Raffaele Marra - a capo della Direzione Turismo del Campidoglio. I due magistrati hanno lasciato il palazzo di giustizia di Piazzale Clodio, ma nulla fino a questo momento è emerso sul luogo dove potrebbe avvenire l'incontro con la Raggi. Si parla, tra gli altri, del 'bunker' di via Triboniano, dove ci sono uffici della procura di Roma utilizzati fin dai tempi dell'emergenza terrorismo e delle maxi indagini come quella sulla strage di Ustica.