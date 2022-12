PHOTO



Via libera al pagamento per gli avvocati iscritti alla gestione previdenziale della Cassa forense del bonus di 1000 euro anche per il mese di maggio. Il decreto “Agosto” n. 104, pubblicato sulla gazzetta ufficiale di venerdì scorso, ha stabilito infatti all’articolo 13 i criteri per l’erogazione del nuovo contributo destinato ai professionisti per far fronte all’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.Chi era stato ammesso al bonus di aprile, non dovrà ripresentare la domanda: il pagamento relativo al mese di maggio avverrà in automatico.Negli altri casi, invece, la domanda andrà presentata a Cassa Forense, con modalità telematica, attraverso la procedura attivata da ieri sul portale dell’Ente. Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 14 settembre.Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.Le domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.La graduatoria per le nuove domande verrà formata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, previa verifica del possesso dei requisiti.E’ stato preparato un format dell’istanza, con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso di reddito professionale inferiore ai 35.000euro, sia nel caso di reddito professionale ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro, in entrambi i casi al lordo dei canoni di locazione, da compilarsi in ogni sua parte, indicazione poi le coordinate bancarie o postali.Come si ricorderà, chi nel 2018 aveva avuto un reddito al di sotto dei 35 mila euro, non avrà bisogno di dimostrare cali di fatturato per avere diritto al bonus; per la fascia di reddito 35-50mila servirà invece una flessione del 33percento nel primo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2019 o in alternativa la cessazione o sospensione dell'attività.Per i redditi oltre i 50mila euro, il bonus non è previsto a prescindere dall'andamento del fatturato nel 2020.Gli avvocati che avevano fatto domanda ed avevano ricevuto il bonus di aprile erano stati 144.311Per tutti costoro, il nuovo bonus sarà liquidati entro il prossimo 19 agosto. Cassa forense anticiperà, per conto dello Stato, i 144.311.000 euro previsti.Come già indicato nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 maggio scorso, potranno presentare istanza i professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020).Il decreto ministeriale stabilisce, inoltre, che il bonus è incompatibile con chi si trova in cassa integrazione, chi percepisce il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza o altre indennità.Secondo le ultime stime del governo, contenute nella relazione tecnica allegata al decreto Agosto, dovrebbero essere circa 530mila i professionisti che usufruiranno del bonus.Fra le altre misure previste nel decreto, oltre all’estensione del bonus ad altre categorie professionali, si segnalano le tasse “congelate” per gli autonomi, la possibilità di rateizzare, fino a ventiquattro rate, il saldo delle imposte sospese nei mesi del lockdown, la proroga del blocco dei licenziamenti, la confermato per altre 18 settimane della cassa integrazione “causa Covid-19”.