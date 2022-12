«Nuove sfide per una magistratura che cambia» è il tema di un convegno, che si terrà l'11 dicembre prossimo nell'Aula Magna della Cassazione, organizzato da, la corrente di centro dell' Associazione nazionale magistrati. Obiettivo, discutere delle riforme che devono interessare il compartoper migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, e renderlo sempre più aderente ai principi della Costituzione e capace di garantire i diritti dei cittadini.L'incontro- a cui parteciperanno i vertici della corrente, la presidentee i segretari- sarà articolato in due sessioni, una mattutina dedicata al «PNRR ed ufficio per il processo», un'altra pomeridiana sul tema «Giustizia e Comunicazione». Tantissimi i relatori, tra gli altri il vicepresidente del Csm, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la vice presidente dell'Anm. E ancora:, giudice della Corte costituzionale e, giudice della Corte Europea dei diritti dell'uomo, oltre al presidente della Corte d'appello di Romae al presidente vicario del tribunale di Milano. (ANSA).