«Complici di Palamara? Noi di Unicost abbiamo una storia che dice altro»

Unicost si è rinnovata, i nomi parlano chiaro: il gruppo dirigente scelto dall’assemblea dello scorso luglio apre una nuova fase per la corrente che è stata a lungo protagonista delle competizioni in seno all’Anm e al Csm, e che ha pagato il prezzo più alto per le vicende emerse a partire dalla cena all’hotel Champagne: di Unicost, Luca Palamara è stato per anni esponente di punta. «Non si può parlare di una responsabilità collettiva del nostro gruppo associativo rispetto alle condotte per le quali Luca Palamara è stato condannato in sede disciplinare», dice Rossella Marro, nuova presidente nazionale di Unicost, subentrata l’estate scorsa a Mariano Sciacca.