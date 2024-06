Una piccola cella nel cuore di Roma, un invito rivolto a tutti i cittadini per provare che cosa significa passare cinque minuti in carcere. È la sfida lanciata dal quotidiano Il Dubbio per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza dietro le sbarre e stimolare il dibattito sulla necessità di riformare il sistema penitenziario, migliorando le condizioni di vita all’interno degli istituti di pena.

Soprattutto alla luce della vera e propria strage che si consuma in carcere, con i 40 suicidi registrati dall’inizio dell’anno. Numeri record, che non potranno che peggiorare con l’estate. Per questo non c’è tempo da perdere: bisogna agire ora e subito. Come ribadiremo nel corso dell’iniziativa dal titolo “Portare il carcere nella Costituzione” in programma giovedì 13 giugno, dalle 9 alle 14, presso il Tempio di Adriano a Roma.

All’esterno, in piazza di Pietra, sarà possibile provare l’esperienza della detenzione in una cella di isolamento: uno spazio angusto ricostruito con tutte le limitazioni e le condizioni di vita tipiche di un ambiente penitenziario, in cui trascorrere un breve lasso di tempo. Cinque minuti che possono durare un’eternità, in quelle mura escluse dallo sguardo della società.

All’interno del Tempio di Adriano, invece, si svolgerà un ciclo di dibattiti a cui prenderanno parte tecnici ed esponenti dell’avvocatura e della magistratura che dialogheranno sui nodi principali della questione penitenziaria. Ci saranno anche architetti e neuroscienziati che ci porteranno ai confini dell’interazione tra diritto e scienza. Saranno interpellati anche i politici: il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario Andrea Ostellari, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, poi Debora Serracchiani e Valeria Valente. Naturalmente parteciperanno anche i vertici del Consiglio nazionale forense, il presidente Francesco Greco e la vicepresidente Patrizia Corona e il vicepresidente della Fai Vittorio Minervini.