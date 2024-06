“Portare il carcere nella Costituzione”: appuntamento giovedì 13 giugno al Tempio di Adriano a Roma per la nuova iniziativa del quotidiano Il Dubbio dedicata all’emergenza dietro le sbarre. Un ciclo di dibattiti, in programma dalle ore 9 alle 14, che sarà valido ai fini della formazione continua degli avvocati con il riconoscimento di due crediti per chi parteciperà in presenza: è possibile prenotarsi inviando una mail all’indirizzo segreteria@ildubbio.news.

Al convegno prenderanno parte tecnici ed esponenti dell’avvocatura e della magistratura che dialogheranno sui nodi principali della questione penitenziaria. Ci saranno anche architetti e neuroscienziati che ci porteranno ai confini dell'interazione tra diritto e scienza. Saranno interpellati anche i politici: il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario Andrea Ostellari, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, poi Debora Serracchiani e Valeria Valente. Naturalmente parteciperanno anche i vertici del Consiglio nazionale forense, il presidente Francesco Greco e la vicepresidente Patrizia Corona, e il vicepresidente della Fai Vittorio Minervini.

L’evento sarà un’occasione per riflettere sugli interventi necessari per riportare il carcere nei binari tracciati dalla Carta, a partire dall’affettività in carcere e dall’architettura penitenziaria, che deve muovere verso una visione umana e integrata, fino al tema della detenzione femminile e minorile. Una sfida non più prorogabile, considerata la scia di sangue che continua ad allungarsi ogni giorno con i suicidi in cella: 40 dall’inizio dell’anno, di cui uno in un Cpr.

Ad animare l’iniziativa anche un’installazione speciale che troverete all’esterno del Tempio di Adriano: una cella di isolamento ricostruita in piazza per invitare tutti i cittadini a vivere l’esperienza della detenzione sulla propria pelle.

Ecco il programma dell’evento