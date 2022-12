A tal proposito va, infatti, annoverata la recente spaccatura della giunta unitaria che ha visto passare la corrente dell’ex pm di Mani pulite Piercamillo Davigo, Autonomia & Indipendenza, all’opposizione. Il portale dell’Anm, da qualche mese interamente rinnovato, oltre ai comunicati stampa sull’attività svolta dai vertici dell’associazione, fornisce informazioni alle toghe sulle convenzioni stipulale e sulle varie iniziative delle sezioni distribuite sul territorio nazionale.

Oltre a ciò, sul portale è poi presente una rassegna stampa quotidiana, consultabile anche da chi non è iscritto all’associazione, degli articoli più significativi in tema giustizia e politica. C’è solo da sperare a questo punto che per la ripartenza del sito dell’Anm non sia necessario attendere la scadenza della sospensione feriale dei termini processuali.