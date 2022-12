PHOTO



La procura di Torino ha emesso oggi gli ordini di carcerazione per i quattro manager italiani della Thyssen, dopo la condanna definitiva della Cassazione. Le condanne sono sei: la pena più alta è quella di 9 anni e 8 mesi inflitta all'ad Harald Espenhahn, quella più bassa, di 6 anni e 3 mesi, per i manager Marco Pucci e Gerald Priegnitz. Condannati inoltre gli altri dirigenti Daniele Moroni a 7 anni e 6 mesi, Raffaele Salerno a 7 anni e 2 mesi e Cosimo Cafueri a 6 anni e 8 mesi.Marco Pucci e Daniele Moroni, dirigenti della Ast-Acciat Speciali Terni, si sono consegnati in questura a Terni poco dopo le 9,30 e sono stati portati in carcere a Vocabolo Sabbione. Anche il torinese Raffaele Salerno si è presentato al commissariato di Rivoli, alle porte del capoluogo piemontese, dove sono in corso le pratiche per il trasferimento in prigione. Il quarto, Cosimo Cafueri, si è costituito infine ai carabinieri della stazione di Castiglione Torinese.Per i due condannati tedeschi, Hespenhahn e Priegnitz, invece, è scattato il mandato di cattura europeo. Ad occuparsene, in seguito, sarà l'autorità giudiziaria tedesca.