Sono 316 inegli istituti penali minorili italiani a fronte di 13.611 ragazzi complessivamente in carico al Servizio della Giustizia Minorile, secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 15 gennaio. Di questi, 140 sono stranieri, 8 sono le ragazze, 259 hanno tra i 14 e i 21 anni, gli altri tra i 21 e i 25 anni (come prevede da qualche anno la legge). Sono cifre che confermano come la giustizia penale minorile riesce a rendere residuale la detenzione, preferendo per i ragazzi una pena alternativa. «In carcere si va poco e spesso per periodi brevi», sottolineanel VI Rapporto sulla giustizia minorile in, «proprio per questo tuttavia, essendo contenitori dei casi più difficili, e spesso valutati non solo in base alla gravità del reato ma anche alla debolezza sociale, le carceri minorili hanno bisogno della massima attenzione».I detenuti minorenni non sono mai stati così pochi dal 2007. Al 15 gennaio 2020, subito prima dell'arrivo in Italia dell'emergenza, i ragazzi negli Istituti penali minorili (Ipm) erano 375, il 19% in più di ora. I 316 minori e giovani adulti detenuti sono distribuiti in 17 istituti, da, in strutture con caratteristiche e dimensioni molto diverse. Quello con più presenze è l'Ipm di, con 38 detenuti, mentre a, unico istituto esclusivamente femminile in Italia, ospitava solo 3 ragazze il 15 gennaio. In Italia il sistema della giustizia penale minorile conta poi su ben 637 comunità residenziali, di queste, solo tre - a- gestite direttamente dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia. E al 15 gennaio 2022, erano 923 i ragazzi sottoposti a misure penali ospitati in comunità (di cui 17 nelle tre comunità ministeriali). Secondo, «sarebbe il caso di pensare ad un definitivo superamento del ricorso al carcere per i minori di 16 anni, o per i minorenni in generale. Non sono molti, sono in larghissima maggioranza in misura cautelare, e si trovano a convivere con ragazzi che ormai sono per la maggior parte maggiorenni, il 18% ha addirittura più di 21 anni».