Si dice che i suicidi sono imprevedibili, ma non è sempre vero. Soprattutto per quanto riguarda le patrie galere, accade che i segnali dei detenuti ci sono tutti e si possono, quindi, prevenire. Nel carcere di Secondigliano, a Napoli, è recluso un ragazzo di nome Mario Argenio,che ha dimostrato, anche poco prima della propria incarcerazione per fatti commessi 13 anni prima, tutta la propria fragilità con gesti autolesionistici. Deve scontrare tre anni di pena, ma la sua situazione è peggiorata.L’avvocato difensore Danilo Iacobacci ha inviato una. Ma tuttora è rimasta inevasa. La preoccupazione trova fondamento anche dall’ultima visita effettuata dallo psichiatra. Nel certificato si legge che il medico ha trovato il detenuto Argenio, affetto da «Sindrome Depressivo – Ansiosa con sintomi protratti post- covid (astenia, abulia, inappetenza) in soggetto con disturbo di personalità fobico- ansiosa e storia di ritardo nell’apprendimento e nel linguaggio con attuale ideazione suicidaria». Per questo, lo psichiatra consiglia una terapia farmacologica e, soprattutto, un ricovero in ambiente idoneo. Per “idoneo” si sottintende che non può essere il carcere., in subordine la richiesta della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, stante la manifesta incompatibilità delle condizioni di salute mentale del ragazzo con la detenzione carceraria. L’istanza è stata integrata allegando diverse certificazioni mediche attestanti i gravissimi problemi psichiatrici e le tendenze suicidarie di Mario Argenio.«A tal fine – scrive l’avvocato Iacobacci nell’istanza urgente - si rappresenta che la situazione è allarmante ed i familiari ancora ignorano diagnosi e cure effettuate in carcere, non essendo mai stata consegnata allo scrivente la chiesta documentazione/relazione sanitaria, né mai comunicati i farmaci che si stanno somministrando all’Argenio; il quale, allo stato, per come constatato dai familiari, è soggetto incapace di intendere e di volere, non presente a sé stesso ed in preda ad allucinazioni visive ed uditive».Com’è detto,, che ha dimostrato, anche poco prima della propria incarcerazione, tutta la propria fragilità con gesti autolesionistici che hanno condotto alle cure del caso negli appositi reparti della sanità pubblica locale. Una condizione patologica che attualmente è giunta ad un punto limite, essendo stato constatato dai familiari che il ragazzo si trova letteralmente fuori di senno, non ragiona ed ha allucinazioni. «Parallelamente – si legge sempre nell’istanza - non è stata ancora consegnata al difensore la documentazione sanitaria richiesta per iscritto al Direttore della Casa di Reclusione, e quindi l’istante difesa e la famiglia del detenuto si trovano nella drammatica condizione di non conoscere neppure quali diagnosi e cure siano state predisposte in carcere, anche perché il Mario è soggetto che francamente, per come constatato dai familiari, non è in condizione di prestare il consenso a trattamenti sanitari».Il ragazzo però è seguito dalche subito si è attivato, a seguito della segnalazione dei famigliari. Con non poca difficoltà, visto che Argenio ha fortissimi problemi cognitivi, è stato convinto nel farsi aiutare e trasferito nell’articolazione psichiatrica del carcere di Secondigliano dove può essere seguito meglio. Il problema è che risulta singolare la condanna alla pena carceraria, mentre – come è stato certificato - ha evidenti problemi di ritardo mentale e il carcere gli ha peggiorato lo stato di confusione mentale. Nel frattempo, almeno ad oggi, le istanze per il differimento pena o, in subordine, la detenzione domiciliare, risultano ancora inevase dalla magistratura di sorveglianza.