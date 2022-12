Conte e il Quirinale

«imposteremo il metodo e affronteremo anche il merito. Spero ci sia la possibilità di affrontare in modo totalmente trasparente questo processo, mi batterò per questo. Non è che stiamo eleggendo un funzionario oscuro da inserire in qualche meandro» della Pa, «bensì l’arbitro delle regole del gioco. Farò di tutto insieme alaffinché sia eletto un Presidente di alto profilo morale e che ci renda orgogliosi di essere italiani». Così il leader del M5S, lasciando ieri sera il Senato.«Un nome per il Quirinale al quale non si può dire no? Lo troveremo, quello è l’obiettivo.? Io e Letta ci parliamo e ci confronteremo costantemente per cercare di condividere metodo e merito, anche per questo è importante coinvolgere quante più forze possibili anche di centrodestra», ha detto. «Il fatto che Iv, in qualche passaggio, come sul caso Open, sia stata salvata dal centrodestra e si sia ritrovata in qualche passaggio col centrodestra é un dato oggettivo. C’è una corrispondenza di amorosi sensi, fra Iv e il centrodestra.», ha detto Conte.È un momento identitario di riflessione a cui non vorremmo mai rinunciare. Ma c’è da dire che c’è una differenza rispetto al passato: prima si era all’opposizione, si veniva tagliati fuori, quindi il M5S cercava di sollecitare l’opinione pubblica a identificare delle personalità che potessero mettere in imbarazzo l’establishment. Oggi ilsostiene il governo, ha la maggioranza», ha aggiunto Conte. «Qualcuno continua a dire che voglio andare subito a votare...Il mio destino personale è l’ultima cosa che mi sta a cuore, altrimenti non avrei assunto questo impegno«, ha dichiarato.Sulha poi scritto su Twitter: «Terzietà e indipendenza della magistratura sono i nostri irrinunciabili capisaldi.Se un magistrato viene eletto poi non torna nelle aule dei tribunali. Si confermi l’impianto della Bonafede sul Csm».