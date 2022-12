Riforma del Csm, parla Ermini

La riforma dele dell' ordinamento giudiziario non è nel, ma su questi interventi «c'è un'attenzione altissima della». Le parti della riforma che riguardano i vertici degli uffici giudiziari, il cui ruolo è fondamentale per il funzionamento degli uffici giudiziari ,sono il «frutto di un'interlocuzione stretta con la Commissione europea». Lo ha detto la ministra della Giustizia, parlando alla Commissione Giustizia della Camera dello stato di attuazione delle riforme previste dal Pnrr. «Tutto quello che ha che fare con il funzionamento uffici giudiziari è stato scritto avendo in mente richieste specifiche della», ha aggiunto la ministra.«La preoccupazione è che su questa riforma invece che cercare di equilibrio si cerchino prove di forza, col rischio che a rimetterci sia proprio la riforma. È stata votata all’unanimità dal Consiglio dei ministri, spero che ilpossa modificarla per trovare soluzioni migliori». È l’auspicio espresso dal vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura,, intervistato a Rai News 24.«Ildarà il suo parere ma se dopo il voto inognuno riparte da zero si rischia di arrivare a luglio senza avere la riforma per eleggere con un sistema nuovo il Consiglio», ha sottolineato. «Idealmente sarei anche favorevole alla separazione delle carriere, ma in questo momento è molto complicato da applicare, se passasse il referendum ci vorrebbero interventi legislativi. È una strada su cui va aperto un dialogo, non può essere presa come bandierina» ha spiegato. «Gli elementi per arrivare a una soluzione ci possono essere si tratta di mettersi a un tavolo e cercare la soluzione migliore», ha aggiunto. «Sono due strade parallele, è fondamentale che Parlamento porti a compimento la riforma dell’ordinamento giudiziario e del. I referendum possono percorrere il loro cammino» ha concluso David Ermini, a Rai News 24, rispondendo a una domanda sul rischio che si crei una "tempesta perfetta" tra riforme della giustizia e referendum.