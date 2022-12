PHOTO



Il sindaco di Lodi Simone Uggetti (Pd), è stato arrestato dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lodi con l'accusa di turbativa d'asta in relazione all'appalto per le piscine comunali all'aperto. Arrestato anche l'avvocato Cristiano Marini, nelle vesti di rappresentante della Sporting Lodi. Il sindaco Pd sarà portato nel carcere milanese di San Vittore. Il sindaco è stato sospeso dalla carica di primo cittadino per effetto dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare. Le funzioni di rappresentanza e di coordinamento dell'amministrazione comunale vengono assunte dal vice sindaco Simonetta Pozzoli.I due avrebbero confezionato un 'bando su misura' per la gestione di due piscine scoperte. Ad avviare l'inchiesta condotta dal pm Laura Siani è stata una funzionaria del Comune che ha lamentato indebite pressioni da parte del primo cittadino nell'ambito del bando di gara, del marzo scorso.La custodia cautelare"Il motivo per cui la procura ha richiesto e il Tribunale ha ricosciuto la custodia cautelare in carcere per entrambe gli indagati", il sindaco Pd di Lodi Simone Uggetti e l'avvocato Cristiano Marini, arrestati questa mattina con l'accusa di turbativa d'asta, è duplice: c'è "il rischio di reiterazine dei reati, sia per la sindaco che per l'avvocato, ma soprattutto il pericolo di inquinamento probatorio". Lo hanno spiegato i pm di Lodi durante la conferenza stampa. Chiarendo che l'"Inquinamento probatorio è stato già verificato nel corso delle indagini. Non ultima ma rilevante tra le condotte accertate c'era la formattazione di alcuni computer in uso agli indagati e allo stesso Comune".