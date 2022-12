Referendum su cannabis, Magi: «Colpo alla democrazia»

È ammissibile il quesito sul voto deglinei consigli giudiziari sulle valutazione dei magistrati. Lo ha annunciato il presidente della Consulta, in conferenza stampa al termine della camera di consiglio. LEGGI ANCHE: I Sì della Consulta per Csm, legge Severino, separazione delle carriere e custodia cautelare. Le reazioni: sindaci e Salvini cantano vittoria Inammissibile il quesito referendario sulla responsabilità civile diretta delle toghe. Questa la decisione della Corte costituzionale, annunciata in conferenza stampa dal presidente della Consulta,, al termine della camera di consiglio. «Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulla responsabilità diretta dei magistrati, perché fondamentalmente,, l’introduzione della responsabilità diretta rende il referendum più che abrogativo, innovativo».ha chiarito inoltre che il referendum di ieri non era sull'eutanasia ma sull'omicidio del consenziente. «Leggere o sentire che chi ha preso questa decisione non sa cos’è la sofferenza mi ha ferito,», ha detto riferendosi alla dichiarazione di inammissibilità, resa nota ieri, del quesito referendario. «Il referendum era sull’omicidio del consenziente e sarebbe stato lecito in casi più numerosi e ben diversi da quelli di eutanasia», ha aggiunto Giuliano Amato. «Il referendum non era sulla cannabis,Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali» ha dichiaratoin una conferenza stampa, spiegando la bocciatura del quesito. «Sarà che è troppo occupato dalle questioni economiche», ma forse ilnon dedica «abbastanza tempo» a cercare di trovare la «soluzione» sui «conflitti valoriali» ha evidenziato il presidente della Corte Costituzionale. «È fondamentale che in Parlamento capiscano che se questi temi escono dal loro ordine del giorno possono alimentare dissensi corrosivi per la coesione sociale».«È un colpo durissimo per la democrazia in. Sicuramente la Corte ha fatto quello che il presidente Amato aveva detto che non avrebbe fatto: cercare il pelo. Alcune delle motivazioni che abbiamo ascoltato hanno dell’incredibile». Così, deputato di +Europa e fra i promotori del referendum sulla cannabis, commenta a Radio Capital il giudizio di inammisibilità espresso dalla Consulta. «Il presidente Amato ha detto che siamo intervenuti sul comma 1 dell’articolo 73 che non riguarderebbe solo la cannabis, ma il comma 4 riporta le stesse condotte del comma 1», sottolinea Magi. «Il comma 1 dell’articolo 73 riguarda con una serie di condotte la tabella 1 e 3;Non potevamo che intervenire sul comma 1, semplicemente perché il comma che riguarda la cannabis dice ’per le stesse condotte di cui al comma 1’», conclude