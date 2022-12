ha definito «illegittima» la cancellazione da parte di Facebook del profilo di un utente che aveva postato un collegamento a un articolo in cui si negava la pandemia. Il ricorso - scrive oggi Il Gazzettino - era stato presentato da un uomo residente a(Venezia). La vicenda risale al giugno scorso, quando il social network aveva deciso la chiusura del profilo seguendo la policy contraria alle teorie complottiste in merito all'incitamento e alla diffusione di notizie false sul. All'utente inoltre veniva contestato l'utilizzo contemporaneo di diversi profili. A quest'ultima osservazione,Il collegio giudicante lagunare gli ha dato ragione, sentenziando che la chiusura è «non giustificata sul piano contrattuale e lesiva di interessi fondamentali come quello alla vita privata e familiare ed alla libera manifestazione del pensiero».. Il tribunale ha così condannatoa riaprire il profilo dell'uomo, con una penale di 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo.