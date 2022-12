Procura di Roma, l'esito della votazione

Il passo indietro su Marcello Viola

La notte dell'Hotel Champagne

Francesco Lo Voi favorito già da settimane

Si attende il giudizio delle Sezioni Unite della Cassazione

Dopo la procura di Roma toccherà alla Dna

Il Csm mette alla portae prepara la strada all’arrivo didando il benservito anche a, sul quale pesa ancora il marchio di infamia della cena all’Hotel Champagne. In attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso presentato dal procuratore di Roma, la Commissione Direttivi diha infatti votato ieri le proposte da sottoporre al plenum per rifare la nomina del numero uno di, dopo la bocciatura dei giudici amministrativi sulla scelta del successore diQuattro voti - quelli del presidente, di Magistratura Indipendente, del laico di Forza Italiadei togati(Area) e(Unicost) - sono andati all’attuale procuratore di Palermo Lo Voi, mentre un voto, quello del togato, è andato all’attuale procuratore generale di Firenze Viola. Si è astenuto, invece, il laico del M5SLa scelta della Commissione è arrivata dopo settimane di discussione sull’interpretazione da dare alle sentenze del, che avevano sentenziato l’illegittimità della nomina di Prestipino per due diverse ragioni: nel caso di Marcello Viola Viola, nome che era stato proposto prima cheterremotasse il, i giudici amministrativi avevano censurato il passo indietro della Commissione, che aveva ritirato la proposta a favore del pg, nonché la comparazione dei titoli tra lui e Prestipino; nel caso dii, invece, era stata la sola valutazione del curriculum ad essere giudicata sbagliata. In entrambi i casi, dunque, stando a, Prestipino non avrebbe potuto avere la meglio sui due contendenti, entrambi appartenenti alla corrente diIl passo indietro su Marcello Viola era arrivato dopo la cenadel 9 maggio 2019, quando l’allora consigliere del Csm Luca Palamara, insieme a cinque ex togati del Consiglio e i deputatidiscussero proprio della nomina del capo dei pm romani, facendo il nome del pg di Firenze, ignaro però delle manovre in corso per gestire la decisione. La pubblicazione di quelle intercettazioni portò alle dimissioni dei consiglieri coinvolti e all’azzeramento del lavoro fatto,, all’epoca numero due di Pignatone. Una sorta di gioco dell’oca condizionato dalle pronunce della giustizia amministrativa, a seguito delle quali la Commissione ha messo fuori gioco l’attuale procuratore, riportando le pedine al punto di partenza., come anticipato dal Dubbio nei giorni scorsi, anche se i due curriculum risultano sovrapponibili: sebbene l’esperienza alla procura generale per Viola sia un punto in più, Lo Voi vanta quella a capo di Eurojust. A tenere banco, però, sono ancora le ombre del caso Palamara, che sembrano aver pesato di più su Viola, nonostante sia stata più volte ribadita la sua estraneità a quei fatti. Il nome di Francesco Lo Voi, invece, era stato tirato in ballo nei mesi scorsi da Palamara nel corso di un’audizione choc davanti alla, dove l’ex leader dell’Anm ha raccontato le trattative per farlo nominare, nel 2014, a capo della procura di Palermo. E proprio la nomina di Lo Voi a Palermo spinse a propendere, nel 2019, per la scelta dia Roma, dove era necessario creare discontinuità rispetto all’epoca di. In quell’occasione, la corrente di Area spingeva per Lo Voi, per il quale invece, nel 2014, aveva espresso giudizi negativi, soprattutto per le sue esperienze da fuori ruolo.Sulla decisione incombe, comunque,, atteso per martedì 23 novembre. E un eventuale ribaltamento della decisione già presa dai giudici amministrativi potrebbe azzerare nuovamente il lavoro fatto e rispedire al mittente le proposte. Prestipino si è rivolto ai giudici dellamentando i vizi di «eccesso di potere giurisdizionale» e «invasione della sfera di discrezionalità riservata al Csm». Argomento, quest’ultimo, a cui si è dimostrato fortemente sensibile anche, che ha deciso di costituirsi in giudizio a sostegno del ricorso di Prestipino, con l’intento di definire i limiti del giudice amministrativo rispetto al Csm, tema che ha provocato una spaccatura del plenum. A sostenere la tesi dell’adesione il consigliere, secondo cui «il Consiglio di Stato non può dettare e non può intervenire nel sindacare i criteri utilizzati dal Consiglio per le nomine». Una posizione in netta contrapposizione a quella di, secondo cui proprio una limitazione della discrezionalità sarebbe la strada da seguire per evitare le degenerazioni del passato.Per conoscere le sorti di Roma, ora, toccherà attendere le relazioni di, affinché le stesse vengano trasmesse alla ministra della Giustizia, che dovrà esprimere un parere sui due candidati. Il voto, dunque, dovrebbe arrivare entro fine anno o, al più tardi, a inizio 2022. Tale decisione, però, condizionerà tutta una serie di nomine importantissime:, che a febbraio andrà in pensione lasciando la Dna. Per quel posto sono in corsa, tra gli altri, anche il procuratore di Napoli,(attualmente favorito) e quello di Catanzaro,. Viola, inoltre, ha presentato domanda anche, dove pochi giorni fa si è chiusa l’era Greco, tra i veleni del caso Amara.