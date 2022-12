Caso Mauro Romano, dichiaranti influenzati dalle voci

«Pur essendo probabile che il piccolosia stato ucciso dopo il suo rapimento, non vi sono tuttavia elementi di prova certi che depongano in tal senso e non si possono escludere a priori delle spiegazioni alternative alla sua scomparsa. Non appare pertanto sostenibile in giudizio l’accusa di omicidio, anche in ragione dell’incertezza che continua a caratterizzare tutta la vicenda». È quanto scrive, nel decreto di archiviazione del procedimento per omicidio e sequestro di persona in relazione al caso di Mauro Romano, scomparso a 6 anni da(Lecce), il 21 giugno 1977, e mai trovato.Il procedimento era stato aperto a carico dell’ex barbiere originario di Brindisi e residente a Racale,, 80 anni, a cui il 23 novembre 2020 era stato notificato l’avviso di conclusione indagini. Con il decreto - di cui LaPresse ha preso visione - il gip ha accolto le ragioni esposte dal pm, ritenendole «corrette in fatto e in diritto» e per questo da condividere. «L’incertezza nella vicenda determinata dal clima di omertà vigente all’interno della comunità dei testimoni di Geova, a cui appartenevano quasi tutti i protagonisti, e dai molti anni trascorsi dai fatti, nel corso dei quali si sono accumulate e sovrapposte voci e commenti che potrebbero aver influenzato alcuni dichiaranti» scrive il gip di Lecce, Marcello Rizzo, nel decreto di archiviazione del procedimento per omicidio e sequestro di persona a carico, difeso dall’avvocatodel foro di Lecce.«Il reato di sequestro di persona è ormai prescritto» aggiunge il gip Marcello Rizzo. «Peraltro anche per tale reato, gli elementi a carico di, sono piuttosto equivoci, essendo costituiti in primo luogo dalle dichiarazioni di, il cui atteggiamento tuttavia è stato alquanto ondivago, visto che nelle sue prime escussioni non aveva affatto ricordato che Mauro Romano era andato via insieme a un uomo, affermando - scrive il gip - solo essersi accorto a un certo punto, mentre giocava con altri amici,».