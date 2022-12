PHOTO



I processi per reati di corruzione dovranno essere celebrati prima degli altri, dovranno avere cioè una trattazione privilegiata, come succede per i processi per mafia e terrorismo, che consenta di "arrivare in tempi brevi" a sentenza. Lo prevede un ddl presentato dal senatore di Ala, Ciro Falanga. Il testo è stato assegnato in Commissione Giustizia. L'obiettivo è quello di far cessare il braccio di ferro sulla riforma del processo penale e il ddl Falanga potrebbe venire unito al testo della riforma, oppure trasformato in emendamenti. L'idea di Falanga piace al Pd, con il relatore della riforma, Felice Casson, che ha commentato: "Mi sembra un'ottima idea anche perché fui proprio io nella precedente legislatura a presentare un provvedimento analogo che però venne respinto dal centrodestra". "Non avrei nessun problema ad abbinare il provvedimento al nostro testo base", ha aggiunto Casson.