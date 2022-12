Dall’altra, il fatto che lo stesso presidente Giardina va in pensione a ottobre, e quindi non ci sarebbe stato tempo di completare il dibattimento: lo si sarebbe dovuto interrompere e poi riprendere daccapo davanti a un nuovo collegio.

Certo, adesso dovrà provvedere il presidente della Corte d’Appello di Firenze, Margherita Cassano, a nominare i nuovi giudici, andrà perso anche più di un mese. Intanto la stessa Cassano dovrà trasmettere una relazione al ministro della Giustizia Andrea Orlando, per ribadire come non ci fosse altro da fare. Ma è quella frase a diventare un tarlo: “Avete aspettato tanto tempo, cosa cambia?...”. La strage è del 23 dicembre 1984. Si cerca un mandante 33 anni dopo. Si dovranno riascoltare testimoni già sentiti in primo grado, che difficilmente ricorderanno più dettagli di quanti ne riferirono quattro o cinque anni fa. Ha davvero senso tenere le speranze dei familiari sospese a una giustizia così claudicante, che deve a procedere a tentoni in una quasi impossibile retrospettiva di quelle tragiche vicende? E soprattutto: quella frase, “avete già aspettato tanto tempo, cosa cambia?..”, è surreale proprio perché il punto non è aspettare solo un altro mese in più, ma stabilire se davvero abbia senso celebrare un processo sette lustri dopo i fatti in questione.

Finisce che la presidente dell’Associazione delle vittime di via dei Georgofili, Giovanna Maggiani Chelli, se la prenda proprio con Orlando, “padre” della riforma che impone il ri- in aula dei testimoni: «Quando avremo la verità, se anche i ministri della Giustizia remano contro in tempi che paiono sospetti?...». Al che da via Arenula arriva un comunicato: «La necessità di rinnovare il dibattimento in caso di appello del pm contro una sentenza fondata su prove testimoniali discende da una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo, ampiamente recepita dalla Corte di Cassazione già prima della modifica legislativa dello scorso luglio, che ha semplicemente adeguato la formulazione della norne, ma. Non vi è stato perciò alcun imprevedibile rallentamento del processo a seguito dell’entrata in vigore della recente riforma». Ed in effetti è come spiegano dal ministero della Giustizia. Ieri si sarebbero dovute ascoltare le nuove testimonianze dei boss Giovanni Brusca, Francesco Paolo Anselmo, Baldassarre Di Maggio, oggi sarebbe toccato a Calogero Ganci, Giuseppe Marchese e Leonardo Messina. Poi sarebbe stato necessario risentire tutti i teste del processo di primo grado. «Sarebbe stato necessario anche se non fosse intervenuta la nuova disposiziotorno ovvero il comma 3– bis della articolo 603 del codice di rito, comma introdotto appunto di recente: la terza sezione della Cassazione si era già pronunciata con chiarezza sulla necessità di rinnovare il dibattimento e tale orientamento era seguito da anni». A spiegarlo è Gaetano Pecorella, che oltre ad essere un penalista di fama è stato, da presidente della commissione