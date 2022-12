, senatrice della, propone «il sorteggio temperato» perché «è fondamentale un elemento di sorpresa nel meccanismo. L’idea è che prima si verifica la presenza dei requisiti, poi si procede al sorteggio che definirà un paniere di candidati, e alla fine si vota su quelli. Il tema è recidere il vincolo di gratitudine che esiste tra correnti e magistrato e condiziona la sua esperienza». Per questo motivo, aggiunge, «è necessario un reale cambiamento. La degenerazione del correntismo ha conseguenze gravi, infonde sfiducia nei cittadini e non rende merito a moltissimi magistrati per bene» afferma al Corriere della Sera.«La crisi della magistratura è sfociata persino in una guerra intestina. Se prima si parlava della guerra tra politici e magistrati, oggi il conflitto è interno:E non ha idea di quanti siano i magistrati indagati. Dunque, non è il momento di ritocchi.» anche perché «partiamo da un presupposto: è il momento più buio per la magistratura», dice la senatrice della Lega. Ma perchè un referendum se c’è già la riforma? Risponde: «Possono procedere in parallelo. Ma noi con i referendum vorremmo arrivare ad una vera separazione delle carriere dei magistrati e affrontare temi neppure sfiorati come il contrasto all’abuso delle misure cautelari o la responsabilità civile dei magistrati», rivela l’avvocato-senatrice al giornale di via Solferino.