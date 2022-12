PHOTO



Papa Francesco auspica una soluzione "giusta e creativa" al problema del sovraffollamento delle carceri, reso particolarmente preoccupante dalla pandemia di coronavirus. "Penso ad un problema grave che c'e' in parecchie parti del mondo", ha detto prima di iniziare a celebrare la messa a Santa Marta, "al sovraffollamento nelle carceri. Dove c'e' il sovraffollamento c'e' il pericolo che finisca in una calamità grave". "Preghiamo per i responsabili che devono prendere le decisioni", in merito, ha aggiunto, "perche' prendano la strada giusta e creativa per risolvere il problema"