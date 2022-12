PHOTO



E' Luca Poniz di Area il nuovo presidente dell'Anm, mentre Giuliano Caputo di Unicost è confermato segretario. Entra in giunta Autonomia e indipendenza, con Cesare Bonamartini come vicesegretario dell'Anm. «C'è una gigantesca questione morale che investe la magistratura e non per quel fango che è emerso dalle intercettazioni. Dobbiamo ripensare alla degenerazione del correntismo e del carrierismo, alle progressioni di carriere, si è creata una brama di carriera con magistrati che si sono costruiti appositi percorsi», ha dichiarato il nuovo presidente dell'Anm nel suo intervento al parlamentino dell'Anm dopo la sua elezione. La sua elezione è arrivata dopo le dimissioni di Pasquale Grasso, che dopo aver ascoltato gli interventi dei rappresentanti dei gruppi all'interno all'Anm nel Comitato direttivo centrale ha deciso di lasciare la guida del sindacato delle toghe.