Roberto Giachetti, esponente di Italia Viva, ha presentato una proposta di legge che mira a modificare il sistema di detrazione di pena per la liberazione anticipata dei detenuti. L'iniziativa, in discussione alla Camera, prevede l'innalzamento della detrazione da 45 a 60 giorni per ogni semestre di pena scontata. Giachetti ha sottolineato l'urgenza di questa misura per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario in Italia.

Sovraffollamento carcerario

Attualmente, le carceri italiane ospitano 61.547 detenuti, distribuiti in 189 istituti. La capienza regolamentare degli istituti ammonta a circa 51.000 posti, ma quella effettiva si riduce a 47.000 a causa di strutture inagibili. Questo dato porta a un sovraffollamento effettivo del 130,77%. Solo in 44 istituti non si registrano problemi di sovraffollamento. Giachetti ha denunciato questa situazione, definendola un'emergenza che richiede interventi immediati.

Critiche dalla maggioranza

Durante la discussione in aula, Giachetti ha criticato la maggioranza per aver bloccato l'esame degli emendamenti in commissione Giustizia. «Di fronte alle divisioni della maggioranza - ha dichiarato Giachetti - abbiamo accettato che il dibattito si svolgesse dopo le elezioni europee. Adesso però bisogna essere seri». Ha inoltre accusato la maggioranza di voler far «morire la legge senza metterci la faccia».

La Situazione degli istituti penitenziari

Giachetti ha evidenziato che in molti istituti la situazione rimane critica. Per esempio, a Rebibbia, su 1.700 detenuti, sarebbero necessari 700 agenti di custodia, ma ne sono presenti solo 400. Questa carenza di personale aggrava ulteriormente le condizioni di detenzione e di lavoro all'interno delle carceri. La proposta di legge di Giachetti non introduce un indulto, ma interviene su una legge esistente per migliorare le condizioni dei detenuti e del personale penitenziario.

Soluzioni alternative

Giachetti ha anche commentato le dichiarazioni del ministro Nordio riguardo alla costruzione di nuovi padiglioni carcerari. «Per costruirli ci vogliono anni - ha osservato Giachetti - oltre al fatto che questi padiglioni hanno bisogno di personale che già è ridotto». Ha poi criticato la mancanza di un decreto concreto da parte del governo, nonostante le continue dichiarazioni sui media. La proposta di Giachetti rappresenta, secondo lui, una soluzione più immediata e concreta ai problemi attuali.

I giuristi

Le carcere sovraffollate è un argomento che riscalda i cuori di tanti giuristi. Di recente, come pubblicato sul nostro giornale, le associazioni di diritto penale hanno lanciato un allarme per la drammatica situazione, richiamando al rispetto della Costituzione.