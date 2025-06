Sono immagini che scuotono quelle che arrivano dal Centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo. La No Cpr denuncia violenze e condizioni sanitarie al collasso. Da giorni, infatti, i trattenuti denunciano una realtà insostenibile, raccontando di cibo scadente, un’epidemia di scabbia fuori controllo e una disperazione crescente. La risposta? A quanto sostengono i migranti sarebbe la repressione. Ma le forze dell’ordine negano.

Uno dei filmati mostra un uomo con addosso solo l’intimo correre tra le celle, respinto dagli idranti e inseguito da agenti in tenuta antisommossa, con i mano dei manganelli. Una volta raggiunto, viene circondato e trascinato in una stanza che sottrae la scena alla ripresa. Chi registra il video grida più volte “no!”, ma nessuno risponde. Un altro video, ancora più crudo, mostra un uomo privo di coscienza a terra in una pozza di sangue. Un compagno cerca di sollevargli la testa, pronuncia parole nella sua lingua, poi in italiano: «Tutto sangue».

La rete No Cpr parla di segnalazioni settimanali. L’epidemia di scabbia, affermano, sarebbe confermata da decine di fotografie che documentano pustole, macchie cutanee e un prurito insopportabile. Secondo quanto riportato nei post sulla loro pagina Facebook, sarebbero decine le persone che manifestano sintomi. Per attirare l’attenzione, alcuni trattenuti hanno appiccato incendi nei cortili, un gesto disperato nato nel silenzio generale. «Ci mandano video della sporcizia nelle celle, pulite di rado – raccontano gli attivisti – spesso sono loro stessi a farlo, con magliette o asciugamani. Quando si raggiunge il limite». Qualcuno, senza mezzi termini, definisce il centro «un enorme bidone della spazzatura».

Una lunga lettera scritta da uno dei migranti racconta la propria quotidianità all’interno del Cpr. «È un incubo infinito. In una società sviluppata come l’Italia non dovrebbero esistere posti così. Non nel Paese dei diritti umani», scrive. Racconta condizioni igieniche disumane: «Nella giungla saremmo più puliti. Viviamo in un posto invivibile. Mi sembra di essere in guerra». Il cibo, sostiene, è sempre lo stesso – pasta la mattina, riso la sera – e l’igiene personale è inesistente. «Non ci danno disinfettanti, né scope. Non c’è shampoo, né bagnoschiuma. Anche l’acqua è razionata: due bottiglie da mezzo litro al giorno. E quella della doccia è bollente». Poi la domanda: «Lo fanno di proposito o non sono in grado di gestire questi centri? In entrambi i casi, è una guerra contro gli esseri umani. È tortura fisica e mentale». L’autore della lettera ricorda che chi si trova nei Cpr non è un criminale: «Sono persone senza documenti. Mi sento un morto che cammina. Indosserai l’intimo per tutto il tempo. Hanno distrutto la tua personalità. Finirai per odiarti». Infine, il paradosso. Anche chi vuole tornare nel proprio Paese spesso non riesce a farlo. «C’è una persona che da due mesi chiede di essere rimpatriata. Non ci riescono. Sembriamo prigionieri di guerra. È la storia infinita».

Contro i Cpr si leva anche la voce della comunità medica. La Società italiana di medicina delle migrazioni (Simm) ha promosso un appello alla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), chiedendo una presa di posizione netta: chiusura dei Cpr, apertura di un dibattito europeo sulla loro abolizione, riconoscimento della detenzione amministrativa come una violazione dei principi fondamentali della cura. Tra i firmatari, nomi di primo piano del mondo accademico e sanitario: Vittorio Agnoletto, Cristina Cattaneo, Gavino Maciocco, Monica Minardi, Chiara Montaldo – in rappresentanza anche di Medici Senza Frontiere e Medicina Democratica.

«La detenzione amministrativa – si legge – presenta enormi criticità in materia di rispetto della dignità e dei diritti, incluso quello alla salute». L’Organizzazione mondiale della sanità ha già definito questi contesti come “patogeni” e “psicopatogeni”. I medici italiani denunciano degrado sanitario, violenza (anche autolesionista), abbandono. «Nessun professionista sanitario può essere costretto a operare in luoghi privi delle tutele essenziali», aggiungono, richiamando l’articolo 32 della Costituzione e il Codice deontologico. La Fnomceo aveva già espresso un parere simile in occasione della detenzione dei migranti in Albania. Ora la Simm chiede coerenza. «Siamo mossi dal principio umanitario della tutela della vita e della salute – conclude l’appello –. Come vuole il giuramento di Ippocrate: “In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario”».

Dal migrante vittima del pestaggio, al momento, non sarebbe arrivata alcuna denuncia. Dai vertici delle forze dell’ordine traspare invece indignazione per le modalità prescelte per la diffusione della notizia e del video. «La trasparenza delle istituzioni è testimoniata dalla concessione del telefonino a tutte le persone trattenute nel centro - hanno ricordato gli investigatori locali sentiti dall’Ansa - che pertanto possono filmare qualsiasi momento della giornata. Nel caso specifico, si nota il personale mentre scorta l’ospite in un’altra stanza. Perché non sono state diffuse anche le immagini successive? C’è poi una seconda ripresa, del tutto distinta, della presunta vittima sanguinante, lasciando ipotizzare che la causa sia un pestaggio, di cui non c’è traccia. All’interno di quel centro, esistono denunce per qualsiasi situazione anomala - ricordano gli operatori delle forze dell’ordine -, ma la vittima di una presunta azione tanto violenta non l’ha sporta. Una situazione davvero anomala che testimonia la volontà di strumentalizzare l’accaduto, fornendo solo una parte dei video girati dai trattenuti, che invece possono documentare tutto con i loro smartphone».

A intervenire è anche la responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani, che parla di «episodio molto grave da chiarire presto e in ogni aspetto», dichiarando che il centro di Gradisca, che ha visitato di recente, «va chiuso per le condizioni di vita e di lavoro estreme». Ha inoltre presentato un’interrogazione per fare luce sull’evento mostrato nei video e per adottare misure che impediscano il ripetersi di fatti simili. Anche la responsabile Migrazioni del Pd Fvg ed ex sindaca di Gradisca, Linda Tomasinsig, sottolinea come «il video mostra quel che accade quasi quotidianamente in quel luogo di disperazione e violenza dove sono al limite – aggiunge – le condizioni della struttura che da settimane è al centro di proteste, danneggiamenti e atti di autolesionismo».