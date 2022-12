Partito un esposto alla Procura da parte dell’avvocato di, recluso aldel carcere di Parma. L'esposto dopo l’esclusiva de Il Dubbio, che ha reso pubblici alcuni passaggi del documento dellalocale che dipinge il penitenziario parmense ad “alta complessità sanitaria”. L’avvocatochiede alla Procura di aprire un’indagine per omissioni d’atti di ufficio. Il legale chiede di accertare se, nel corso dell’istruttoria per la decisione sulla detenzione domiciliare per motivi di salute a, sia stata inviata la nota dell’Ausl relativa ai pazienti critici del carcere parmense. Ma andiamo con ordine. Molti sono i passaggi del documento delladove viene evidenziata una presunta inadempienza da parte della precedente amministrazione penitenziaria sulla collocazione di alcuni detenuti al centro clinico (ora denominato Sai) del super. Un documento nel quale viene indicata una lunga lista di persone over settanta e con varie patologie che sono “curate” nelle sezioni “comuni” e non nel(Servizio di assistenza integrata - ex centro clinico), tanto che la stessa Ausl consiglia di valutare un differimento pena per la tutela della loro salute.C’è una prima lista, la più urgente, che è composta da 51 nominativi classificati a rischio per l’età e presenza di importanti comorbidità (la coesistenza di più patologie diverse in uno stesso individuo, ndr). Tra i nomi compare anche quello dial quale, com’è noto, è stata recentemente rigettata l’istanza per la detenzione domiciliare richiesta per le sue drammatiche condizioni di salute. Ed è proprio su questo punto che il legale di, chiede che siano svolte immediate e mirate indagini finalizzate a verificare se, nell’ambito del procedimento di sorveglianza conclusasi con il rigetto, sia stato consumato il reato di omissione in atti di ufficio.Su che base si fonderebbe questa denuncia? Nel decreto di rigetto (in data 12 maggio) viene riportato il dato secondo il quale il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (), con comunicazione del 9 aprile, evidenziava che «nell’ambito del circuito 41 bis non vi sono strutture con presidi sanitari in grado di assicurare al detenuto standard assistenziali più elevati rispetto a quelli garantiti presso la». In sostanza ilha espresso un giudizio di piena idoneità dell’Istituto penitenziario di Parma a fronteggiare le patologie sofferte di. Peccato però che il documento della- datato 24 marzo e quindi prima della nota del-, dice tutt’altro. Ma nel decreto del rigetto non se ne fa menzione. Per questo l’avvocato sollecita una indagine, da parte della Procura, per verificare se tale documento della Ausl sia stato messo a disposizione del magistrato (in quel caso, non si profilerebbe alcun reato).Se risultasse che la trasmissione della nota non è avvenuta, si prefigurerebbe una omissione atti d’ufficio. Resa ancora più grave dal fatto che si parla del diritto alla salute. Come già anticipato da, oltre a segnalare presunte inadempienze da parte dell’allora amministrazione penitenziaria, l’azienda sanitaria locale ha segnalato che numerosi detenuti sono collocati in maniera inappropriata nelle sezioni comuni che, per condizioni cliniche, sarebbero invece candidabili ad un posto letto del centro clinico.In sintesi, la valutazione della Ausl sembrerebbe in netto contrasto con quanto invece evidenziato dalla nota delmenzionata nel decreto del rigetto. Secondo l’avvocato Aufiero, la trasmissione della nota dell’Ausl al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia è doverosa in ragione del fatto che l’istanza presentata nell’interesse disi fonda sulle sue condizioni di salute e sulla idoneità del carcere di Parma per fronteggiarle. Ma è stata trasmessa o no al magistrato di sorveglianza? Solo una indagine potrà risolvere questo enigma. Nel frattempo il 29 maggio ci sarà la discussione del provvedimento di rigetto presso il. Sicuramente non passerà inosservata la nota della Ausl che racconta una storia diversa quanto riferito dal